كشتي ميرداماد آزاد شد

به گزارش مهر، در پي توقيف كشتي كانتينري ميرداماد توسط نيروهاي عراقي در رودخانه اروند رود، با تلاش و پيگيري سازمان بنادر و كشتيراني ، فرمانداري خرمشهر و شركت كشتيراني ايران و هند ، كشتي مذكور در ساعت 30/13 بعد از ظهر 26 مردادماه جاري رفع توقيف شد و هم اكنون در بندر خرمشهر مستقراست.

اين گزارش حاكيست، كشتي مزبور روز پنج شنبه 22 مردادماه جاري به دليل نقص فني در پي برخورد با اسكله آبرساني ربروي جزيره مينو توسط نيروهاي عراقي بازداشت شده بود.





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