انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی پالایشگاهها

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین مالی ساخت پالایشگاههای نفت گفت: انتشار اوراق مشارکت یک راهکار اصلی برای تامین مالی ساخت پالایشگاههای جدید نفت و اجرای سایر طرحهای پالایشی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مورد اولویت بندی طرحها برای انتشار اوراق مشارکت، بیان کرد: با توجه به اینکه هم اکنون طرحهای توسعه ای پالایشگاههای کشور اجرایی شده است؛ از این رو می توان به هر میزان برای پالایشگاهها اوراق مشارکت عرضه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اجرای طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت پالایشگاههای موجود نفت در اولویت انتشار اوراق مشارکت قرار دارند، تصریح کرد: علاوه بر اوراق اخذ تسهیلات بانکی نیز یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی طرحهای پالایشی است.

انتشار 300 میلیون دلار اوراق پالایشگاه اصفهان

به گزارش مهر، معاون وزیر نفت همچنین در مورد انتشار اوراق مشارکت طرح توسعه پالایشگاه نفت اصفهان توضیح داد: هم اکنون بخش عمده کارها برای انتشار این اوراق انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به واگذاری بخش عمده سهام پالایشگاه اصفهان انتشار اوراق مشارکت طرح توسعه این واحد پالایشی در مجمع آن تصویب شده است، بیان کرد: به زودی 300 میلیون دلار اوراق مشارکت پالایشگاه نفت اصفهان عرضه می شود.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط وزارت نفت، طرح افزایش ظرفیت و بهینه سازی پالایشگاه نفت اصفهان حدود 15 درصد پیشرفت دارد که با انتشار 300 میلیون دلار اوراق مشارکت بخشی از 2.5 میلیارد یورو منابع مالی این طرح تامین خواهد شد.

وزارت نفت همچنین قصد دارد برای سال آینده بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ساخت پالایشگاه مایعات گازی ستاره خلیج فارس را از محل انتشار اوراق مشارکت تامین کند.

تاکنون برای ساخت این واحد پالایشی حدود 766 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است که برای تامین مابه تفاوت آن تا حد 2.4 میلیارد یورو فروش اوراق مشارکت ریالی و ارزی، تامین وام از بانکهای داخلی، برداشت از ذخیره ارزی و سرمایه گذاری 30 درصدی سهامداران پیش بینی شده است.