تأمین ۲۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای دانشگاه علوم پزشکی بابل

حسن حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیگیری تأمین اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد ریالی برای دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و افزود: موضوعی که در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز حوزه سلامت شهرستان دنبال شده است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های درمانی شهرستان بابل اظهار کرد: پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری از این پروژه‌ها در حال انجام است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی بابل با برخورداری از بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ تخت فعال و ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران شهرستان بابل، سایر مناطق مازندران و حتی بیماران خارج از استان، نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی دارد و تکمیل زیرساخت‌های آن نیازمند تأمین اعتبارات لازم است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای این دانشگاه تصریح کرد: تکمیل بیمارستان ۴۴ تختخوابی بندپی، مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه زهرا (س)، توسعه بخش اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا و بهسازی و توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی از جمله طرح‌هایی است که برای تکمیل و بهره‌برداری به تأمین منابع مالی نیاز دارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا، موضوع تأمین اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد ریالی برای دانشگاه علوم پزشکی بابل پیگیری شده و دستور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انجام اقدامات لازم در این زمینه درج شده است.

نتاج خاطرنشان کرد: پیگیری تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت شهرستان با هدف تقویت زیرساخت‌های درمانی و فراهم شدن امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران ادامه خواهد داشت.