مخترع ایرانی سیستم ذخیره هیدروژن جایزه علمی MIT را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار دانشجوی مخترع از جمله یک دانشجوی ایرانی به دلیل ابداعات منحصر به فرد خود موفق به دریافت جایزه ای 30 هزار دلاری برنامه جایزه دانشگاهی موسسه MIT-Lemelson شدند. این جوایز نقدی از سال 1994 به مخترعان جوان اهدا شده است اما جایزه اصلی این رقابت در واقع استفاده از این ابداعات در ارائه درمانهای جدید و ابزارهای کاربردی و کم مصرف خواهد بود.

کفشهای هوشمند iShoe، رمزگشای سه بعدی دی ان ای، متد ذخیره هیدروژن در دمای اتاق و ساخت دست مصنوعی با استفاده از مواد بازیافت شده ابداعاتی هستند که موفق به دریافت این جایزه ارزشمند شده اند.

جواد رافعی دانشجوی دکتری موسسه پلی تکنیک رنسلیر دانشجوی ایرانی است که به دلیل ابداع شیوه ذخیره هیدروژن در دمای اتاق جایزه دانشگاهی موسسه MIT-Lemelson را به خود اختصاص داده است.

در این تکنیک رافعی از گرافن برای ذخیره هیدروژن استفاده کرد. به این شکل که وی با ایجاد تغییرات ساختاری در گرافن، لایه های کربنی با ضخامت یک اتم موفق شد سطح ذخیره سازی آن را افزایش داده و امکان ذخیره سازی هیدروژن را تا 14 درصد از وزن گرافن ها در دمای اتاق به وجود آورد حجمی که تا کنون امکان ذخیره آن در هیچ یک از مواد شناخته شده امکانپذیر نبوده است.

ذخیره سازی سوخت یکی از مشکلات بزرگ حال حاضر است که در صورت استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت باید هرچه زودتر این مشکل برطرف شود تا بتوان از این سوخت پاک در نسل بعدی خودروهای هیدروژنی استفاده کرد. رافعی درباره ابداع خود می گوید اکنون تنها به یک تانکر ویژه نیازمندیم تا بتوانیم مواد طراحی شده را برای ذخیره و آزادسازی هیدروژن درون آن قرار دهیم.

بر اساس گزارش ان بی سی، از دیگر ابداعات این رقابت می توان به iShoe، کفشی که می تواند اختلال عدم تعادل را در بیماران به پزشک گزارش دهد، نرم افزار Hi-C برای تحلیل ژنوم انسان و نمایش ساختار کروی دی ان ای، و ابداع دست مصنوعی که هر فردی قادر به سر هم بندی و استفاده از آن خواهد بود اشاره کرد.