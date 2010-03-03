کارگاه آموزشی نقش کودهای آلی و زیست محیطی در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این کارگاه آموزشی یک روزه حدود 40 نفر از محققان و کارشناسان، مروجان، مدیران ترویج، صنایع و دفتر تجهیز و نو سازی اراضی حدود 10 استان کشور شرکت دارند.

آشنایی بیشتر با روشهای صحیح استفاده از کودهای آلی و زیست محیطی و نقش آن در بهبود بهره وری منابع خاک از هدفهای برگزاری این کارگاه آموزشی ذکر کرد.

دکتر حسین بشارتی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی از جمله مدرسان این دوره آموزشی است.

این کارگاه آموزشی با همکاری دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی این معاونت و موسسه تحقیقات خاک و آب وزرات جهاد کشاورزی برگزار می شود.