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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

با حضور 40 کارشناس؛

کارگاه آموزشی نقش کودهای آلی و زیست محیطی در کرج برگزار می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی نقش کودهای آلی و زیست محیطی در بهبود و بهره وری منابع خاک کشور پانزدهم اسفند ماه جاری در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این کارگاه آموزشی یک روزه حدود 40 نفر از محققان و کارشناسان، مروجان، مدیران ترویج، صنایع و دفتر تجهیز و نو سازی اراضی حدود 10 استان کشور شرکت دارند.

آشنایی بیشتر با روشهای صحیح استفاده از کودهای آلی و زیست محیطی و نقش آن در بهبود بهره وری منابع خاک از هدفهای برگزاری این کارگاه آموزشی ذکر کرد.

دکتر حسین بشارتی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی از جمله مدرسان این دوره آموزشی است.

این کارگاه آموزشی با همکاری دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی این معاونت و موسسه تحقیقات خاک و آب وزرات جهاد کشاورزی برگزار می شود.

کد مطلب 1044599

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