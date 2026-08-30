پایان کار زنان والیبال ایران در آسیا با کسب جایگاه چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا که در تیانجین جریان دارد، امروز (یکشنبه ۸ شهریور) تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله رده بندی به مصاف ژاپن تیم ششم جهان رفت.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ به ۲۱، ۲۵ به ۱۶ و ۲۶ به ۲۴ مغلوب حریف شدند و بدین ترتیب این بازی را با نتیجه ۳ به صفر واگذار کردند. بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان با کسب جایگاه چهارم به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان داد.

آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیبی بود که علیرضا طلوع کیان برای آغاز دیدار با ژاپن آنها را وارد زمین کرد. فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

زنان والیبال ایران در حالی برابر ژاپن متحمل شکست شدند که این تیم سابقه چهارده دوره حضور در المپیک دارد و در بازی های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ به مقام قهرمانی رسید. همچنین این تیم سابقه حضور در ۱۸ دوره قهرمانی جهان دارد که در سال‌های۱۹۶۲، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ به مقام قهرمانی جهان دست یافته است. ژاپنی ها مقام سومی خود در سال ۲۰۲۳ آسیا را نیز دوباره در این دوره از مسابقات تکرار کردند و سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ به دست آوردند.