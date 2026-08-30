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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

شکست برابر ژاپن در رده‌بندی؛

پایان کار زنان والیبال ایران در آسیا با کسب جایگاه چهارم

پایان کار زنان والیبال ایران در آسیا با کسب جایگاه چهارم

تیم ملی والیبال زنان ایران با شکست برابر ژاپن و کسب عنوان چهارم به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا که در تیانجین جریان دارد، امروز (یکشنبه ۸ شهریور) تیم ملی والیبال زنان ایران در مرحله رده بندی به مصاف ژاپن تیم ششم جهان رفت.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۵ به ۲۱، ۲۵ به ۱۶ و ۲۶ به ۲۴ مغلوب حریف شدند و بدین ترتیب این بازی را با نتیجه ۳ به صفر واگذار کردند. بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان با کسب جایگاه چهارم به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا پایان داد.

آیدا ولی نژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی (لیبرو) ترکیبی بود که علیرضا طلوع کیان برای آغاز دیدار با ژاپن آنها را وارد زمین کرد. فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوب رو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی دیگر بازیکنان تیم ایران در این رقابت بودند که با تشخیص مدیرفنی به میدان رفتند.

زنان والیبال ایران در حالی برابر ژاپن متحمل شکست شدند که این تیم سابقه چهارده دوره حضور در المپیک دارد و در بازی های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ به مقام قهرمانی رسید. همچنین این تیم سابقه حضور در ۱۸ دوره قهرمانی جهان دارد که در سال‌های۱۹۶۲، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ به مقام قهرمانی جهان دست یافته است. ژاپنی ها مقام سومی خود در سال ۲۰۲۳ آسیا را نیز دوباره در این دوره از مسابقات تکرار کردند و سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ به دست آوردند.

کد مطلب 6932046

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    نظرات

    • فرید ابادانی NL ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      21 1
      پاسخ
      خیلی عالی خدا قوت به دختران زحمتکش تیم ملی والیبال
    • حسن صانعی IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      17 1
      پاسخ
      هزاران آفرین و مرحبا به این شیر دختران و شیر زنان ایران خداوند پشت و پناه شما واقعا تاریخ را نوشتید 💐💐💐💐💐💐
    • اسکندری IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      درود بر شیرزنان سرزمینم. این تیم مطمئنا در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
    • علی IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 1
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      نتیجه ضعیف چهارم شدن هم تشویق دارد؟ آنهم در آسیا نه جهان
      • s IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        0 0
        با وضعیت و امکانات ورزشی ضعیف که توی ایران برای زنان فراهم هست قطعا بله احتمالا از وضعیت ورزش برای زنان اطلاعی نداری
    • ممد IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      1 0
      پاسخ
      کسب مقام چهارم آسیا توسط دختران والیبالیست ایران مایه افتخار و غرور هر ایرانی است. قطعا در سالهای پیش رو و با حمایت بیشتر مسئولان و افزایش سهم ورزش قهرمانی بانوان از بودجه ورزش کشور و در صورت هدایت بخشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی به سمت ورزش بانوان، خیلی زود شاهد قهرمانی های مکرر دختران ایرانی در رشته های مختلف ورزشی در سطح آسیا و جهان خواهیم بود. درود بر دختران و زنان باهوش، سختکوش و قدرتمند ایران. وجودتتان مایه افتخار است.
    • ناشناس IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      0 0
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      چرا یک سرمربی خارجی درسطح بالا ندارن؟ تیم به این خوبی باید حداقل سوم میشدو جواز حضور درمسابقات جهانی رو کسب میکرد..

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