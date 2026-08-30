تولد نوزاد یاسوجی در آمبولانس اورژانس ۱۱۵

پرویز غفارفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۳:۰۱ بامداد، در پی اعلام مأموریت مربوط به یک مادر باردار در منطقه مادوان پایین یاسوج، تیم اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.
وی افزود: با توجه به شرایط مادر و آغاز فرایند زایمان، تکنسینهای اورژانس «احسان اندرز» و «امید فروغی» اقدامات لازم را برای انجام زایمان در داخل آمبولانس انجام دادند و نوزاد پیش از رسیدن مادر به بیمارستان متولد شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موفقیتآمیز بودن این مأموریت گفت: پس از تولد نوزاد، اقدامات اولیه لازم توسط تکنسینهای اورژانس انجام شد و وضعیت مادر و نوزاد پایدار و هوشیار بود.
غفارفر ادامه داد: مادر و نوزاد پس از پایان عملیات زایمان و انجام مراقبتهای اولیه، برای ادامه روند درمان و بررسیهای پزشکی به بیمارستان امام سجاد یاسوج منتقل و تحویل کادر درمان شدند.
وی حضور بهموقع و عملکرد مناسب تکنسینهای اورژانس در چنین مأموریتهایی را مهم دانست و گفت: مأموریتهای مربوط به مادران باردار از حساسیت بالایی برخوردار است و آمادگی نیروهای اورژانس برای مدیریت شرایط پیشبینینشده، نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارد.
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