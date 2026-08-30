به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به همراه کارنامه متقاضیان حاضر در جلسه از روز ۳ شهریورماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است و دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی از روز ۴ شهریور ۱۴۰۵ قابل دریافت است.

افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (شماره۲) نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند.

ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محل‌های مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیش‌نویس درج کنند.

پس از اطمینان از صحت رشته محل‌های انتخابی خود، در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم ( شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.

پس از تکمیل و تأیید نهایی رشته‌های انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.

سهمیه های آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵

در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سه نوع سهمیه قابل استفاده برای داوطلبان مجاز است.

سهمیه رزمندگان و ایثارگران:

هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.

الف) سهمیه رزمندگان:

رزمندگانی که بر اساس مواد قانونی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند با تایید ارگان ذیربط می توانند در سهمیه رزمندگان گزینش شوند.

همچنین با توجه به مصوبه هیئت وزیران در مهرماه ۱۴۰۰ رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به داشتن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستادکل نیروهای مسلح می توانند از تسهیلات ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شوند.

تبصره های مربوط به این مواد قانونی در دفترچه ثبت نام درج شده است.

نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی شوند.

آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر میزان موظفی، از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح می توانند از مزایای این قانون استفاده کنند.

تبصره های مربوط به این مواد قانونی در دفترچه ثبت نام درج شده است.

یادآوری مهم: متقاضیان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون های ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال های گذشته شرکت کرده اند، لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات مندرج در دفترچه شماره یک (ثبت نام) عمل کنند.

ب) سهمیه ایثارگران:

«جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه

ثبت نامی اقدام کنند.

با توجه به قوانین مصوب در این زمینه، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گزینش متقاضیان به شکل زیر صورت می گیرد:

۲۵ درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت).

پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت).

تذکر: طبق قانون، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می یابد.

یادآوری های مهم:

بر اساس قوانین، حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

مطابق قوانین مشمولین سهمیه ایثارگر پنج درصد ظرفیت، ابتدا همانند سایر متقاضیان در سهمیه آزاد گزینش می شوند و در صورت قبول نشدن، با شرایط ایثارگران در سهمیه ایثارگر ۵ درصد و سپس در خالی مانده ظرفیت سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد گزینش می شوند.

با توجه به قانون، متقاضیان آزمون سال ۱۴۰۵ که از سهمیه ایثارگران استفاده کرده و در آزمون های سال ۱۴۰۴ یا قبل از آن در دوره روزانه پذیرفته شده اند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، سهمیه ایثارگران برای آنان فقط در دوره های غیرروزانه لحاظ و گزینش می شوند و متقاضیانی که یکبار با استفاده از سهمیه ایثارگران در دوره های غیر روزانه (نوبت دوم «شبانه»، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره های شهریه پرداز) پذیرفته شده اند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، می توانند یکبار دیگر از سهمیه ایثارگران در دوره های اعم از روزانه و غیر روزانه استفاده کنند.

متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران حداقل دوبار در دوره های غیر از روزانه پذیرفته شده اند یا در رشته قبولی دوره غیر از روزانه فارغ التحصیل شده اند، امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.

پذیرفته شدگانی که قبلا با استفاده از سهمیه ایثارگران در رشته ای قبول شده اند اگر در آن رشته تحصیل کرده و فارغ التحصیل شوند به هیچ وجه امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگان را ندارند.

تسهیلات برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی:

بر اساس آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد متقاضیان در صورت حائز شرایط بودن، حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی (و صرفاً برای یکبار) در صورت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حدنصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد رشته محل از سوی سازمان سنجش به یکی از دانشگاه ها معرفی می شوند:

۱- برگزیدگان رتبه های اوّل تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی ـ دانشجویی.

۲- دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان.

۳- رتبه های اوّل تا سوم نهایی جشنواره های خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ درصد در دستاورد حائز رتبه.

۴- دانش آموخته رتبه اوّل مقطع کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.

۵- دانش آموخته رتبه اوّل مقطع کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.

سازمان سنجش حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کد رشته محل تحصیل مقطع بالاتر را بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص خواهد داد.

یادآوری های مهم:

حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی پیوسته هشت نیمسال و برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال است. ضمناً به لحاظ میانگین کل، لازم است متقاضی دارای بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی مؤسسه محل تحصیل خود باشد.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مؤظفند یکبار در هر سال به اِزای هر رشته، از بین دانش آموختگان رتبه اول تمامی رشته های آموزشی خود در مقطع کارشناسی که حداکثر تا یکسال تحصیلی از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته باشد، فقط یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی کنند.

دانشجویان مقطع کارشناسی در تمامی دوره ها چنانچه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور وارد مقاطع فوق شده باشند، می توانند از تسهیلات رتبه اولی بهره مند شوند.

آن دسته از دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.

افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، ادامه تحصیل آنان همانند سایر متقاضیان و از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات بعد میسر خواهد بود.

افرادی در امتیاز رتبه اول گزینش خواهند شد که ضمن واجد شرایط بودن، اطلاعات آنان بر اساس مندرجات فرم تأییدیه فارغالتحصیلان رتبه اول توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل آنان (از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵) منحصراً از طریق پورتال اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. در غیر این صورت سهمیه رتبه اول برای آنان لحاظ نخواهد شد.

بنابراین، ضرورت دارد همه متقاضیان استفاده از این امتیاز که مجاز به انتخاب رشته شده اند فرم مذکور را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تحویل معاونت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذیربط دهند.