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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

سرمربی ژاپن بعد از شکست زنان والیبال ایران: به هدف مان نرسیدیم

سرمربی ژاپن بعد از شکست زنان والیبال ایران: به هدف مان نرسیدیم

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ژاپن گفت: هدف‌مان از حضور در این رقابت‌ها کسب عنوان قهرمانی و سهمیه المپیک ۲۰۲۸ بود که متاسفانه به آن دست پیدا نکردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهات اکباس پس از کسب مقام سوم قهرمانی زنان آسیا اظهار داشت: این دوره از رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا برای ژاپن مسابقات آسانی نبودو آمده بودیم بلیط المپیک را بگیریم ولی نشد که به هدفمان برسیم و به خاطر این مساله از همه عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: آخرین بازی‌مان مقابل ایران بود و من برای اولین بار برابر این تیم بازی می‌کردم. ایران بازیکنان خوب و با پتانسیل بالا و قوی دارد و مطمئنم که آینده والیبال زنان ایران خیلی روشن است.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ژاپن خاطر نشان کرد: امروز توانستیم برنده شویم و با درس‌های زیادی به خانه برگردیم. بازی‌های گروهی خیلی زود پیش رفت و بعد از این‌که در مرحله یک چهارم نهایی به تایلند خوردیم، می توانستیم خوب بازی کنیم و تایلند خوب بازی کرد و نتوانستیم از نظر روحی خود را کنترل کنیم. آن ها توانستند بازی را دست بگیرند در نهایت رویداد آسانی برای ژاپن نبود.

کد مطلب 6932159

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