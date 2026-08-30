به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، در دیدار جمعه شب میان تیمهای فوتبال استقلال و فولاد خوزستان در اهواز، متأسفانه اتفاقاتی پیش از آغاز مسابقه، در جریان بازی و پس از پایان آن رخ داد که موجب نگرانی و ناراحتی هواداران، اعضای تیم و مجموعه باشگاه استقلال شد.
پیش از هر چیز، باشگاه استقلال لازم میداند تأکید کند که حساب مردم شریف، اصیل و مهماننواز خوزستان و همچنین هواداران پرشمار استقلال در این استان، از عدهای تماشاگرنما که با رفتارهای خود فضای ورزشگاه و اطراف آن را متشنج کردند، کاملاً جداست. خوزستان همواره یکی از مهمترین پایگاههای هواداری استقلال بوده و این باشگاه احترام ویژهای برای مردم این خطه قائل است.
متأسفانه از روزهای منتهی به این مسابقه، در فضای مجازی و برخی محافل هواداری، تهدیدهایی علیه هواداران استقلال مطرح میشد و در روز مسابقه نیز بخشی از این تهدیدها جنبه عملی پیدا کرد. در جریان بازی، علاوه بر سر دادن برخی شعارهای توهینآمیز علیه بازیکنان و هواداران استقلال، شاهد پرتاب بطری و مواد محترقه به داخل زمین مسابقه بودیم؛ اتفاقی که در یکی از موارد در نزدیکی بازیکنان استقلال رخ داد و میتوانست سلامت افراد حاضر در میدان را با خطر جدی مواجه کند.
این اتفاقات به پایان مسابقه نیز محدود نشد و بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی از هواداران استقلال پس از خروج از ورزشگاه نیز با رفتارهای آزاردهنده و تنشآفرین مواجه شدند.
باشگاه استقلال پیش از این دیدار تلاش کرد با اقدامات فرهنگی و نمادین، از جمله عیادت از یکی از لیدرهای باشگاه فولاد خوزستان و همچنین پرهیز از هرگونه موضعگیری تنشزا، زمینه برگزاری مسابقهای آرام و در شأن فوتبال ایران را فراهم کند. استقلال همواره بر ترویج فرهنگ احترام متقابل، دوستی و همدلی میان هواداران تیمهای مختلف تأکید داشته و نمونه آن را در تعاملات اخیر با باشگاه سپاهان شاهد بودهایم؛ اتفاقاتی که نشان داد رقابت ورزشی میتواند در کنار احترام و رفاقت شکل بگیرد.
با این حال، آنچه در این دیدار رخ داد با چنین رویکردی فاصلهای جدی داشت. باشگاه استقلال انتظار داشت مسئولان برگزاری مسابقه و مدیران باشگاه فولاد خوزستان با اتخاذ تدابیر لازم، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کرده و امنیت و آرامش هواداران و اعضای دو تیم را تأمین کنند.
از آنجا که این قبیل اتفاقات برای نخستین بار رخ نمیدهد، باشگاه استقلال در راستای صیانت از حقوق هواداران خود، بهویژه هواداران پرشمار این باشگاه در خوزستان، شکایت رسمی خود را به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارائه خواهد کرد و انتظار دارد این موضوع با دقت، سرعت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
باشگاه استقلال همچنین ضمن ابراز تأسف از حوادث رخداده، تأکید میکند امنیت هواداران، بازیکنان و عوامل اجرایی مسابقات خط قرمزی است که نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود و امیدوار است با برخورد قانونی و بازدارنده با عوامل این ناهنجاریها، دیگر شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در فوتبال ایران نباشیم.
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