تراکتور روی قله، استقلال در تعقیب/ پرسپولیس دوباره مدعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال طی روزهای جمعه و شنبه، ۶ و ۷ شهریور برگزار شد و در پایان این هفته، تراکتور با کسب پیروزی برابر چادرملو به صدر جدول صعود کرد، استقلال با توقف مقابل فولاد دو امتیاز مهم را از دست داد و به رده دوم سقوط کرد و پرسپولیس نیز با برتری پرگل برابر ملوان بار دیگر خود را به جمع مدعیان رساند.

در پایین جدول نیز شرایط برای چادرملو وخیم‌تر از گذشته شد. شاگردان سعید اخباری در پایان هفته چهارم همچنان در حسرت گلزنی هستند و با یک امتیاز و تفاضل گل منفی ۷ در قعر جدول قرار دارند. چادرملو تنها تیم لیگ برتر است که پس از گذشت چهار هفته هنوز موفق به باز کردن دروازه هیچ‌یک از حریفان خود نشده است.

چادرملو - تراکتور؛ صدرنشینی شاگردان نکونام

در دیداری که چادرملو از تراکتور میزبانی کرد، شاگردان جواد نکونام در ادامه نتایج خوب خود در فصل جاری موفق شدند با گل‌های امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی میزبان خود را شکست دهند و با کسب سه امتیاز این دیدار به صدر جدول صعود کنند.

این بازی همانند دیدار فصل گذشته دو تیم در یزد با حواشی زیادی همراه بود. اعضای کادر فنی و بازیکنان تراکتور نسبت به شعارهای هواداران چادرملو گلایه داشتند و از سوی دیگر، شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تراکتور، نیز بار دیگر رفتاری جنجالی از خود نشان داد.

پیکان - استقلال خوزستان؛ تقسیم امتیاز در تهران

شاگردان ساکت الهامی که هفته گذشته موفق شده بودند در خرم‌آباد به پیروزی برسند، این هفته میزبان استقلال خوزستان بودند؛ دیداری که در نهایت بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید و دو تیم به تقسیم امتیازها رضایت دادند.

استقلال خوزستان با این یک امتیاز همچنان در منطقه خطر باقی ماند و پیکان نیز با پنج امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفت.

نساجی - شمس‌آذر؛ اولین پیروزی شاگردان رضایی

نساجی در ادامه نتایج ضعیف خود در فصل جدید، این بار در خانه و مقابل هوادارانش برابر شمس‌آذر قزوین با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد تا شاگردان سیدمجتبی حسینی همچنان در حسرت کسب پیروزی باقی بمانند.

در سوی مقابل، شمس‌آذر با هدایت وحید رضایی نخستین پیروزی خود در فصل جاری را جشن گرفت. رضا محمدی مرد اول این دیدار بود و هر دو گل تیمش را به ثمر رساند.

نساجی با یک امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به چادرملو در رده هفدهم قرار دارد و شمس‌آذر نیز با چهار امتیاز به رتبه دهم جدول صعود کرد.

آلومینیوم - خیبر؛ پرگل‌ترین بازی هفته

در پرگل‌ترین دیدار هفته چهارم، آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد به مصاف هم رفتند و در پایان امتیازها را تقسیم کردند.

خیبر با گل زودهنگام عیسی مرادی از میزبان خود پیش افتاد، اما آلومینیوم در ادامه با گل‌های شروین بزرگ و ابوالفضل قنبری کامبک زد و با نتیجه ۲ بر یک پیش افتاد. با این حال عرفان قهرمانی در دقایق پایانی موفق شد گل تساوی خیبر را به ثمر برساند تا شاگردان فراز کمالوند از شکست فرار کرده و حداقل یک امتیاز از این دیدار کسب کنند.

سپاهان - گل‌گهر؛ طلوع دوباره طلایی‌پوشان

سپاهان که با دو شکست متوالی وارد بحران شده بود، در دیداری خانگی موفق شد گل‌گهر سیرجان را شکست دهد تا محرم نویدکیا از فشارها فاصله گرفته و تیمش به دومین پیروزی فصل دست پیدا کند.

کسری طاهری، خرید جوان سپاهان، ستاره این دیدار بود و هر دو گل تیمش را در نیمه نخست به ثمر رساند. در سوی مقابل، گل‌گهر نخستین شکست فصل خود را تجربه کرد.

در پایان این مسابقه، سیدمهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، نسبت به تصمیم سازمان لیگ برای صدور کارت بازی بازیکنان این تیم تنها ۴۸ ساعت پیش از مسابقه اعتراض کرد. سازمان لیگ نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مطابق قوانین و مقررات عمل کرده است.

فولاد - استقلال؛ توقف آبی‌ها در گرمای اهواز

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته چهارم، استقلال در دمای بالای ۴۵ درجه خوزستان به مصاف فولاد رفت و در نهایت این مسابقه بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده برای حفظ صدر جدول به سه امتیاز این بازی نیاز داشتند، اما در گلزنی ناکام ماندند تا پیش از دربی ۱۰۷ مقابل پرسپولیس، دو امتیاز مهم را از دست بدهند.

حامد لک، دروازه‌بان فولاد، مرد اول این دیدار بود و با واکنش‌های خود بارها مانع گلزنی بازیکنان استقلال شد.

حضور رامین رضاییان، بازیکن سابق استقلال، با پیراهن فولاد نیز از حواشی مهم این مسابقه بود. او از سوی هواداران استقلال هو شد و در جریان بازی نیز بارها با سنگ و بطری آب مورد هدف قرار گرفت.

مس شهربابک - صنعت نفت؛ سومین تساوی دو تیم

مس شهربابک و صنعت نفت آبادان در شرایطی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که هر دو تیم برای رسیدن به نخستین پیروزی فصل و بهبود شرایط خود در جدول به سه امتیاز نیاز داشتند، اما در نهایت این دیدار نیز با تساوی به پایان رسید.

دو تیم با کسب سومین تساوی فصل، سه امتیازی شدند و در میانه‌های پایین جدول باقی ماندند.

فجرسپاسی - ذوب‌آهن؛ امتیازها تقسیم شد

فجرسپاسی و ذوب‌آهن نیز در یکی دیگر از دیدارهای هفته چهارم به مصاف هم رفتند که تلاش دو تیم برای باز کردن دروازه‌ها ثمری نداشت و بازی با تساوی به پایان رسید.

به این ترتیب امتیازها میان شاگردان رسول خطیبی و عبدالله ویسی تقسیم شد.

پرسپولیس - ملوان؛ بازگشت سرخ‌ها به جمع مدعیان

پرسپولیس که پس از شکست هفته گذشته برابر تراکتور تحت فشار قرار داشت، بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۲۰ روی اشتباه محمد پاپی، مدافع ملوان، موفق شد دروازه این تیم را باز کند تا شاگردان مهدی تارتار خیلی زود از حریف خود عقب بیفتند.

در ادامه تیوی بیفوما روی یک فرار زیبا موفق شد گل دوم پرسپولیس را به ثمر برساند تا سرخ‌پوشان با برتری دو بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز اشتباه دروازه‌بان ملوان فرصت را در اختیار علی علیپور قرار داد تا مهاجم پرسپولیس برای سومین بار دروازه حریف را باز کند.

این پایان کار نبود و عرفان شهریاری، بازیکن تعویضی ملوان، تنها سه دقیقه پس از ورود به زمین به دلیل خطا روی محمد عمری از زمین مسابقه اخراج شد تا ملوان بیش از ۲۰ دقیقه با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد.

پرسپولیس با این پیروزی خانگی و کسب سه امتیاز ارزشمند، شکست هفته گذشته مقابل تراکتور را جبران کرد و بار دیگر به جمع مدعیان بالای جدول بازگشت.

نتایج بازی های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* چادرملو صفر - تراکتور ۲

* پیکان صفر - استقلال خوزستان صفر

* نساجی صفر - شمس آذر ۲

* آلومینیوم ۲ - خیبر ۲

* سپاهان ۲ - گل گهر صفر

* فولاد صفر - استقلال صفر

* مس شهربابک صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* فجرسپاسی صفر - ذوب آهن صفر

*پرسپولیس ۳ - ملوان صفر