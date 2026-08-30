به گزارش خبرگزاری مهر، سودابه باقرپور پس از پایان کار تیم ملی زنان ایران در تیانجین و کسب رتبه چهارم آسیا، اظهار داشت: امروز مقابل تیمی بازی کردیم که حدود یک ماه پیش از لیگ ملتها آمده بود، طبق آنالیزی که داشتیم همه توانمان را برای برد مقابل ژاپن به کار گرفتیم ولی نشد.
وی تصریح کرد: در ست سوم خیلی خوب جنگیدیم ولی آنها بهتر ظاهر شدند و با توپگیریهای خوب تیم ایران را اذیت کردند و در نهایت نیز برنده بازی شدند.
مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان یادآور شد: در یکی از بهترین دورههای مسابقات قهرمانی زنان آسیا شرکت کردیم، همه تیمها با بهترین بازیکنان و تمام قوا به چین آمده بودند و نمایش خیلی خوبی داشتند. به خصوص تیم ایران که برای اولین بار در جمع ۴ تیم برتر آسیا قرار گرفت، خوشحالم که در این رقابتها حضور داشتم.
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