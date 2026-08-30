به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و هفته وحدت، آیین افتتاح و کلنگزنی پروژههای راهداری شهرستان معمولان روز یکشنبه با حضور سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس، عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، فرماندار معمولان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
در این مراسم، ۹ پروژه در حوزه راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان معمولان با اعتباری بالغ بر ۳۱۸ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
بهرهبرداری از ۵ پروژه راهداری در معمولان
عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، در این مراسم با تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه زیرساختهای حملونقل استان و همگام با سیاستهای کلان دولت، پروژههای متعددی در حوزه راههای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان معمولان اجرا شده است.
وی افزود: در مجموع ۹ پروژه راهداری با اعتباری بالغ بر ۳۱۸ میلیارد تومان در این شهرستان به مرحله افتتاح و کلنگزنی رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به پروژههای تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در معمولان، گفت: پنج پروژه در حوزه بهسازی، آسفالت و ایمنسازی راهها به بهرهبرداری رسید.
امرایی ادامه داد: بهسازی و آسفالت محور روستایی چم مورت عزیزاله به نیله بخشیوند به طول ۶ کیلومتر، آسفالت محور آمیران کوشکی به طول ۴.۲ کیلومتر و آسفالت محور روستایی سرنجه زیر انبار لیتبر، طاق عباسعلی به پل آزادی به طول ۴.۷ کیلومتر از جمله این پروژهها است.
وی افزود: همچنین آسفالت محور اصلی معمولان-پلدختر به طول ۸ کیلومتر و اجرای پروژه نصب نیوجرسی در نقاط حادثهخیز به طول ۷۵۰ متر نیز از دیگر طرحهای تکمیلشده و قابل بهرهبرداری شهرستان معمولان است.
آغاز عملیات اجرایی ۴ پروژه جدید
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان همچنین از آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه جدید در شهرستان معمولان همزمان با هفته دولت خبر داد.
امرایی گفت: احداث پل چم شهران، احداث دیوار حائل چم حیدر، احداث راه بنلار به چهارقلعه به طول ۱۴ کیلومتر و کلنگزنی مسیر کوگان به میرآباد به طول ۴ کیلومتر، چهار پروژهای هستند که عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی بیان کرد: اجرای این پروژهها در راستای توسعه و بهسازی زیرساختهای حملونقل شهرستان معمولان و ارتقای وضعیت راههای اصلی، فرعی و روستایی این منطقه دنبال میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان خاطرنشان کرد: توسعه راههای ارتباطی و اجرای طرحهای ایمنسازی و بهسازی مسیرها، از محورهای مهم فعالیت این ادارهکل در شهرستانهای مختلف استان است و پروژههای معمولان نیز در همین چارچوب اجرا و پیگیری میشوند.
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