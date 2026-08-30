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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴

فعالیت مواکب فرهنگی هنری در مهمانی «امت احمد» در ارومیه

فعالیت مواکب فرهنگی هنری در مهمانی «امت احمد» در ارومیه

ارومیه - همزمان با مهمانی «امت احمد» در ارومیه مواکب فرهنگی هنری در مسیر مهمانی مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

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کد مطلب 6932362

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