https://mehrnews.com/x3cWhN ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴ کد مطلب 6932362 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴ فعالیت مواکب فرهنگی هنری در مهمانی «امت احمد» در ارومیه ارومیه - همزمان با مهمانی «امت احمد» در ارومیه مواکب فرهنگی هنری در مسیر مهمانی مشغول ارائه خدمات به مردم هستند. دریافت 19 MB کد مطلب 6932362 کپی شد مطالب مرتبط موکب نوجوانان محبان امام هادی(ع) در جشن «امت احمد(ص)» کرمانشاه محفل انس با قرآن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) در خرمآباد برگزار شد تأکید علمای اهل سنت هرمزگان بر تقویت وحدت و انسجام در جامعه موکب عشایر شهدای ایل ذوله در جشن «امت احمد(ص)» کرمانشاه برچسبها موکب ارومیه مهمانی امت احمد(ص)
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