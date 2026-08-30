به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوذر موسوی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد، شامگاه یکشنبه به رسانهها اظهار کرد: دو خواهر ۶ ساله به نامهای «ستایش» و «نیایش بیرانوند» در آبشار بیشه غرق شدند.
وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه، نیروهای امدادی و غریقنجات برای جستوجوی کودکان و انجام عملیات امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرمآباد با اشاره به عملیات جستوجو برای یافتن پیکر دو کودک، ادامه داد: با وجود تلاش نیروهای امدادی، پیکر یکی از کودکان در روز حادثه توسط افراد محلی پیدا شد.
موسوی بیان کرد: پیکر کودک دوم نیز روز گذشته توسط یکی از ماهیگیران منطقه و در فاصلهای پایینتر از آبشار پیدا شد.
وی با اشاره به همکاری مردم محلی در جریان عملیات جستوجو، خاطرنشان کرد: عملیات برای یافتن پیکر کودکان با مشارکت نیروهای امدادی و افراد محلی انجام شد و در نهایت پیکر هر دو کودک پیدا شد.
این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی خانوادهها و گردشگران به هشدارهای ایمنی در هنگام حضور در مناطق آبی، رودخانهها و آبشارها، بهویژه هنگام حضور کودکان، را یادآور میشود.
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