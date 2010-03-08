وزیر بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد: جزئیات کامل ساختار جدید وزارت بهداشت/ مرکز امور دانشجویی ایجاد شد

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشخصات چارت جدید تشکیلاتی وزارت بهداشت یادآور شد: ما در وزارت بهداشت ساختار تشکیلاتی را در 27 بهمن ماه 88 نهایی کردیم و در این ساختار هم تکلیف وزارتخانه برای ایجاد پنج معاونت رعایت شده و هم نیازهای وزارت بهداشت دیده شده است.

وی اضافه کرد: پس از بررسی های فراوان، طراحی نهایی ساختار تشکیلاتی صورت گرفت و با معاونت نیروی انسانی نظارت راهبردی ریاست جمهوری به توافق رسیدیم و چارت نهایی به تصویب رسید.

وحیددستجردی خاطرنشان کرد: بر اساس ماموریت مهمی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده دارد پیشگیری و درمان باید به طور جدی پیگیری شود و از این رو معاونت سلامت به دو معاونت بهداشتی و درمانی تقسیم شد تا از این پس به مقوله پیشگیری بیش از پیش اهمیت داده شود.

وی با اشاره به ظرفیت ایجاد پست های قائم مقام وزیر و مشاور به مهر گفت: از ظرفیت قانونی ایجاد این پست ها در جهت بخشهایی که مورد نیاز بود استفاده شد و در چندین مورد قائم مقام وزیر در امور مهم به تصویب نهایی رسید.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در بخش هایی ریاست برخی مراکز در قانون خدمات کشوری همتراز معاون وزیر است. از این رو رئیس مرکز امور دانشجویی همتراز معاون وزیر و رئیس مرکز توسعه امور غذا و دارو نیز همتراز معاون وزیر محسوب می شوند.

وی در مورد تشکیل سازمان غذا و دارو گفت: تشکیل این سازمان نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است و پس از تدوین لایحه نهایی از سوی وزارت بهداشت این موضوع نهایی می شود.

تعریف چهار قائم مقام وزیر

بر اساس این گزارش 4 قائم مقام وزیر در امور مختلف تعریف شده است که به نوعی ارتقای وضعیت آن بخشها محسوب می شود.

قائم مقام وزیر در امور گسترش شبکه ملی سلامت

قائم مقام وزیر در تجهیزات پزشکی

قائم مقام وزیر در همکاریهای امور بین المللی

قائم مقام وزیر در امور سیاستگذاری

حوزه مشاورین

همچنین حوزه مشاورین برای استفاده از ظرفیت قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است و در این راه مشاورین به صورت مجموعه و گروهی فعالیت خواهند کرد.

مشاور وزیر در امور هیئت امنا

مشاور وزیر در امور بخش خصوصی سلامت

مشاور وزیر در امور حقوقی

مشاور وزیر در آموزش مداوم جامعه پزشکی و ارتقا و تامین سلامت مردم

مشاور وزیر در امور فناوری اطلاعات

مشاور وزیر در امور دندانپزشکی

مشاور وزیر در امور اخلاق، آداب و میراث پزشکی

مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگر

مشاور وزیر در امور پرستاری

مشاور وزیر در امور کارآفرینی

مرکز امور دانشجویی و فرهنگی زیر نظر وزیر و رئیس مرکز امور دانشجویی و فرهنگی همتراز معاون وزیر بهداشت

مرکز توسعه غذا و دارو زیر نظر وزیر و رئیس مرکز توسعه غذا و دارو همتراز معاون وزیر بهداشت

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

مرکز مدیریت شبکه

مرکز مدیریت بیماریها

دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس

دفتر سلامت محیط کار

مشاور معاونت بهداشتی در امور سلامت روان و اعتیاد

معاونت درمان وزارت بهداشت

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردها و تعرفه سلامت

دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

معاونت آموزشی وزارت بهداشت

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سنجش و آزمون ها

اداره کل اعتباربخشی و ارزیابی دبیرخانه های آموزشی

مرکز امور آموزشی دانشجویان

دفتر امور اساتید و نخبگان

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

مرکز توسعه و هماهنگی و ارزیابی تحقیقات

مرکز بودجه و پایش عملکرد

مرکز هماهنگی اطلاعات و انتشارات

معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت



صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاههای علوم پزشکی مانند گذشته دایر خواهد بود.