وی در ادامه افزود: البته گروهی هستند که سعی میکنند برای دوبله انیمیشن از کلماتی استفاده کنند که بامزه است. ممکن است در لحظه بچه بخندند، اما نه تنها بار آموزشی ندارد، بلکه یک فرهنگ اشتباه را به بچهها یاد میدهد. اگر این گروه قصد دارند دوبله خوبی انجام دهند، بهتر است به جای تقلید کردن، تمرین بیشتری کنند و از لهجه هم استفاده نکنند. در واقع طبق استانداردها کار کنند و از کلمات هجو بهره نبرنند، چرا که تاثیر زیادی روی بچهها میگذرد.
این مدیر دوبلاژ خاطر نشان ساخت: باید در خرید انیمیشنهای خارجی هم دقت شود. وقتی انیمیشنی خوب باشد، گویندگان هم سعی میکنند دوبله آن خوب شود. شاید یکی از دلایل کیفیت پایین دوبله انیمیشن این مسئله باشد که دوبله آن زیاد جدی گرفته نمیشود، در حالی که انیمیشن بیشترین تاثیر را روی تربیت بچهها میگذارد و میتوان پیامها را از طریق آن به کودکان آموزش داد.
حجت یادآور شد: متاسفانه برخی انیمیشنهایی خارجی که خریداری میشود، فقط پرخاشگری و خشونت را به بچهها یاد میدهد. در حالی که باید انیمیشنهایی خریداری شود که کودکان با دیدن آنها بتوانند با فرهنگ، عشق، خانواده، رفاقت، صلح و ... آشنا شوند. در حال حاضر بچههای ما به دنبال سی دی هایی هستند که حاوی صحنههای خشن است. در واقع با دیدن این انیمیشنها قصد دارند پرخاشگری خود را تخلیه کنند.
وی در ادامه افزود: میتوان به جای خرید این همه انیمیشن خارجی، تولید انیمیشنهای ایرانی را افزایش دهیم تا بتوانیم مفاهیم خانواده، دوستی و ... را در آن بیشتر به تصویر بکشیم.
این گوینده باسابقه ضمن اشاره به فیلم "2012" گفت: این فیلم نشان میدهد دنیا در حال نابودی است، به همین دلیل تاکید میکنم باید انیمیشنهایی که ترویج دهنده خشونت است، خریداری نشود. دیدن چنین فیلمهایی روی ذهن بچهها تاثیر منفی میگذرد و مفاهیم خانواده، صلح، دوستی و ... برای آنها کم رنگ میشود.
شوکت حجت کار حرفهای خود را در دوبله از سال 1363 شروع کرد. ویژگی صدای او گویندگی تیپهای کارتونی و بچههای شیطان و تپل است وی در کارتونهای سفرهای کومان، روح سرگردان، فوتبالیستها، دور دنیا در هشتاد روز، بچههای کوه تاراک، مجموعه "قصههای جزیره" و ... صحبت کرده است. حجت مدیر دوبلاژ مجموعه و فیلمهای ساحل آرام، رابینسون کروزو، شکرستان، قصههای شب چله، مشاهیر ایران، سفر به آفریقا و ... بوده است.
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