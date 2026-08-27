به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست سد آقدکش آق‌قلا همزمان با هفته دولت و با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در دو فاز پیش‌بینی شده است. فاز نخست با هدف کنترل و هدایت سیلاب‌های گرگان‌رود و کاهش خسارات در مناطق پایین‌دست، به‌ویژه شهرستان آق‌قلا، اجرا شده و ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب را دارد.

همچنین همزمان با سفر معاون رئیس‌جمهور به مراوه‌تپه، چند پروژه حوزه بهداشت و درمان این شهرستان با اعتبار ۴۱۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که شامل بخش ICU، واحد CT اسکن، پد دائمی بالگرد، تعویض ۸۸ باتری UPS و تأمین دو دستگاه ونتیلاتور است.

حسین‌زاده همچنین از پیگیری جدی طرح جابه‌جایی ۶ روستای واقع در بستر سد چایلی خبر داد و گفت: برای ۸۰۰ خانوار این روستاها علاوه بر ساخت مسکن، ایجاد اشتغال پایدار و پرداخت تسهیلات کم‌بهره نیز پیش‌بینی شده است.