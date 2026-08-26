خدمت در مسیر انقلاب اسلامی، امتداد مجاهدت شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، با اشاره به خاطراتی از شهید آیت‌الله بهشتی و شهید محمدجواد باهنر، اظهار کرد: توصیه‌های شهید بهشتی در جلسات تشکیلاتی حزب جمهوری اسلامی، برای فعالان این عرصه سازنده و راهگشا بود.

معاون فرهنگی و زیارت استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه شهید بهشتی بر «ارتباطات تشکیلاتی» میان نیروهای مؤمن و انقلابی تأکید داشت، افزود: با هم بودن و حرکت جمعی، از مهم‌ترین نیازهای فعالیت فرهنگی و اجتماعی است و این مسیر باید با انسجام، هم‌افزایی و نگاه تشکیلاتی دنبال شود.

وی با اشاره به روحیه ایثار و شهادت در میان مدیران و نیروهای حزب جمهوری اسلامی گفت: شهید بهشتی بارها تأکید می‌کرد که اگر فرجام فعالیت تشکیلاتی و مجاهدت در راه خدا جز شهادت باشد، عمر انسان برکت یافته است.

عسکری با گرامیداشت یاد شهیدان بهشتی، باهنر و رجایی، افزود: این شهیدان در مسیر خدمت به انقلاب و مردم، الگوهای ماندگاری از اخلاص، ساده‌زیستی و مجاهدت ارائه کردند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استاندار خراسان رضوی با اشاره به ساده‌زیستی رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان باید در هر جایگاهی، پیوند خود را با مردم و روحیه خدمتگزاری حفظ کنند و مسئولیت را فرصتی برای خدمت بدانند.

وی همچنین از تلاش‌های اداره تبلیغات اسلامی استان در ایام پایانی ماه صفر قدردانی کرد و گفت: در دهه پایانی صفر، بیش از هفت میلیون و ۲۰ هزار زائر به مشهد مقدس مشرف شدند که نسبت به مدت مشابه، ۲۶ درصد افزایش داشت. این حجم از حضور زائران، نتیجه همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، خدماتی و مجموعه‌های مردمی بود.

عسکری با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در این ایام، بر تداوم همکاری میان نهادهای فرهنگی، تبلیغی و اجرایی استان تأکید کرد و گفت: تقویت این ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثرتر در حوزه فرهنگ دینی، زیارت و خدمت به زائران خواهد بود.