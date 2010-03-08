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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۶

نخجوانی :

نام سازمان هواپیمایی تغییر می‌یابد

نام سازمان هواپیمایی تغییر می‌یابد

معاون وزیر راه و ترابری اعلام کرد: پیشنهاد تغییر نام سازمان هواپیمایی کشوری در پیش نویس لایحه ایمنی هوانوردی و اصلاح قانون هواپیمایی از سازمان هواپیمایی کشوری به سازمان هوانوردی کشوری گنجانده شده است و در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نخجوانی گفت: از آنجا که قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال 1328 است و بیش از 60 سال از قدمت آن می گذرد و با توجه به رشد سریع و روزافزون هوانوردی، این قانون فعلی پاسخگوی نیاز فعلی حمل و نقل هوایی کشور نیست.

معاون وزیر راه و ترابری خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه در 19 ماده و 9 تبصره تهیه و تنظیم شده که برای تایید نهایی به وزارت راه و ترابری ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه، سازمان هواپیمایی کشوری می تواند گامهای موثرتری در زمینه تامین، حفظ و ارتقا سطح ایمنی فعالیتهای هوانوردی کشور بردارد.

کد مطلب 1048105

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