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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۷:۱۰

ابلاغ بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های هواپیمایی داخلی

ابلاغ بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های هواپیمایی داخلی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بلیت‌های هواپیما را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بلیت‌های هواپیما را ابلاغ کرد.

بر اساس بند یک این ابلاغیه، عوارض پنج درصدی شهرداری برای بلیت پروازهای خارجی حذف و به جای آن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بهای خالص بلیت اعمال شد.

بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد سال جاری بخش حمل و نقل هوایی از بامداد دوشنبه ۱۳ دی ماه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد.

گفتنی است: در صورتیکه خریدار بلیت، از خدمات حمل‌ونقل هوایی استفاده نکرده و از انجام پرواز انصراف دهد کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به مسافر بازگردانده می‌شود. مبالغ دریافتی بابت جریمه، ابطال و تغییر رزرواسیون مشمول مأخذ مالیات و عوارض نخواهد شد.

کد مطلب 5421913

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    نظرات

    • ملت IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      ما که از سال 97 به بهد تهاجم اقتضادی برای قشر متوسط جامع پیش امد وبرای مرفین جامع انجام میشود اشکالی ناره چون همانهای که هواپیما استفاده میکنن بعد از سفر میان و پولشو از این قشر متوسط وفقیر جامع میگیرن درست یانه حامی سرمایه دار .........

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