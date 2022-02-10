به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نامه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بلیت‌های هواپیما را ابلاغ کرد.

بر اساس بند یک این ابلاغیه، عوارض پنج درصدی شهرداری برای بلیت پروازهای خارجی حذف و به جای آن مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی بهای خالص بلیت اعمال شد.



بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد سال جاری بخش حمل و نقل هوایی از بامداد دوشنبه ۱۳ دی ماه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد.

گفتنی است: در صورتیکه خریدار بلیت، از خدمات حمل‌ونقل هوایی استفاده نکرده و از انجام پرواز انصراف دهد کل مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به مسافر بازگردانده می‌شود. مبالغ دریافتی بابت جریمه، ابطال و تغییر رزرواسیون مشمول مأخذ مالیات و عوارض نخواهد شد.