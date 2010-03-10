به گزارش خبرنگار مهر در قم، حمید هنرجو قبل از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در نخستین جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان استان قم که در اداره کل ارشاد این استان برگزار شد، با بیان اینکه تدوین کتاب برای کودکان و نوجوانان اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح کرد: متأسفانه برخی از نهادهای فرهنگی در کشور نسبت به امر کتاب سازی برای کودکان و نوجوانان کم توجهی نشان می‌دهند و این مسأله را ساده می‌انگارند.



بسیاری از کتب کودک و نوجوان مناسب این قشر نیستند



وی با تأکید براین که مؤلفه‌های کتاب کودک و نوجوان باید در همه مراحل آماده سازی و چاپ کتاب مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر ما یک ارزیابی جدی در خصوص کتب منتشره کودک و نوجوان داشته باشیم به خوبی متوجه می‌شویم که بسیاری از کتاب‌های این حوزه درباره کودکان نوشته شده‌اند و نه برای آنها یعنی به نوعی از موضع بالا به مسأله نگریسته شده است.



هنرجو، با تأکید بر این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی چاپ و نشر کتب کودک و نوجوان رشد بسیار خیره کننده‌ای داشته است، اظهار داشت: در حالی که قبل از انقلاب تنها چند اثر شاخص در این بخش یافت می‌شد اما به برکت انقلاب موتور ادبیات کودک و نوجوان روشن شد و با قدرت نیز به راه خود تاکنون ادامه داده است.



کانون پرورش فکری بیشتر به چاپ کتاب کودک بپردازد



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که حوزه ادبیات کودک و نوجوان دارای حساسیت خاصی است، گفت: در شرایط کنونی کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش باید بیش از پیش بر حوزه فرهنگ مکتوب کودک و نوجوان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشند و به ویژه کانون باید اولویت اصلی خود را متمرکز بر چاپ کتب ارزشمند کودک کند.



رسانه ملی ایفای نقش بیشتری کند



وی اضافه کرد: البته در این میان رسانه ملی هم در ترویج کتاب خوانی و معرفی آثار برتر کودک و نوجوان نقش بسیار مهمی دارد که امیدواریم در این زمینه فعال‌تر از گذشته ظاهر شود و بیش از پیش در این عرصه گام بردارد.

کارکرد تربیتی کتاب کودک نباید مغفول باشد



این شاعر و نویسنده برجسته کتاب کودک و نوجوان همچنین بر اهمیت توجه به ابعاد تربیتی کتاب کودک تأکید کرد و گفت: کتاب کودک از جمله مهمترین رسانه‌های ارتباطی است که از طریق آن می‌توان به نشر ارزش‌های دینی و انسانی به کودکان و نوجوانان اهتمام ورزید و لذا در این باره نباید از کارکرد تربیتی کتاب کودک و نوجوان در نشر حقایق دینی غفلت کرد.