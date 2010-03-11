کشته و مجروح شدن 8 شبه نظامی در درگیری با پلیس یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه از کشته و مجروح شدن 8 شبه نظامی در درگیری با پلیس در جنوب یمن خبر دادند.

بر این اساس دو تن از این شبه نظامیان در پی تبادل آتش با پلیس در شهر داله واقع در جنوب یمن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. همچنین در درگیری مشابهی در منطقه طورالبحاح واقع در استان لاهیج یمن، یک شبه نظامی کشته و دو تن از آنان زخمی شده اند.

جنوب یمن از ماهها پیش شاهد ناآرامی هایی در پی درخواستهای سیاسی و اجتماعی بود در حالی که بخشی از ساکنان این منطقه معتقدند که در معرض اقدامات تبعیض آمیز شمال(صنعا) قرار دارند و از کمکهای کافی برای توسعه برخوردار نیستند.

به تازگی نیز هزاران نفر از ساکنان مناطق جنوبی یمن با برگزاری تظاهرات بر ضد دولت صنعا، خواستار جدایی این منطقه از یمن و تشکیل کشور مستقل شدند.