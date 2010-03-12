کمیسیون عمران خواهان الزام دولت به پرداخت ماهانه یارانه حمل و نقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی با بیان اینکه گزارشهای نگران کننده ای از پرداخت نشدن اعتبارات مصوب امسال در بخش حمل ونقل به کمیسیون عمران واصل شده، گفت: نمی توانیم به مردم بگوییم چون دولت سهم خود را در هزینه های حمل و نقل نمی دهد، شهرداریها این هزینه ها را از شما دریافت می کنند.

وی افزود: دولت باید یک سوم قیمت واقعی بلیت را پرداخت کند و در غیر این صورت مردم باید سهم دولت را هم بپردازند و این موضوع با بازخورد منفی در بین افکار عمومی مواجه می شود.

مقیمی در مورد برخی اظهارات مسئولان دولتی مبنی بر پرداخت بخشی از یارانه ها گفت: دولت در بودجه رقمی را بدون محاسبه کارشناسی اعلام کرده و می گوید این سهم من در یارانه اتوبوس و مترو کل کشور است. این در حالی است که طبق برنامه چهارم دولت باید یک سوم هزینه تمام شده جابه جایی را پرداخت کند که صدها برابر بیشتر از رقم کنونی است.

وی اضافه کرد: اول باید بگویند که رقم واقعی سهم دولت در یارانه های بلیت چقدر است و آن وقت ببینیم دولت سهمش را داده یا نه و متاسفانه باید بگوییم دولت رقم واقعی سهم خود از یارانه بلیت را مخفی می کند.

مقیمی به عنوان نمونه به رقم پیشنهادی دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد کرده 60 میلیارد تومان به یارانه بلیت اتوبوس و مترو کل کشور اختصاص یابد، در حالی که این رقم اصلا با سهم یک سومی هم خوانی ندارد و ما هم نمی توانیم به مردم بگوییم شما سهم دولت را بدهید.

وی در مورد تصمیم شورای اسلامی شهر تهران در مورد افزایش بهای بلیت اتوبوس هم اضافه کرد: به هر حال سال هاست که رقم بلیت 20 تومان بوده و این در حالی که است که تورم هر سال افزایش چشم گیری داشته و اتوبوسرانی هم مانند هر قسمت دیگری با این ارقام پایین نمی تواند سرویس دهی کند و لذا اگر دولت مایل است از مردم پول گرفته نشود باید هم سهم خود و هم سهم مردم را بپردازد.

مقیمی تصریح کرد: به هر حال شورای شهر تهران به این نتیجه رسیده که یک سوم سهم مردم فلان مقدار می شود و آن را از مردم می گیرد و به یقین مردم هم آن را می پذیرند، اما مشکل ا ین است که باید دولت را برای پرداخت سهم خود قانع کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در سال آینده هم با کاهش سهمیه بندی بنزین مواجه هستیم و هم هدفمند کردن یارانه ها و این دو موضوع فشار زیادی را به حمل و نقل عمومی به ویژه در تهران وارد می کند که دیگر نمی توان نسبت به آن نگران نبود.