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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۳

با تأیید وزیر کشور؛

معاون عمرانی استاندار قم معرفی شد

معاون عمرانی استاندار قم معرفی شد

قم - خبرگزاری مهر: به پیشنهاد موسی⁯پور استاندار قم و تائید وزیر کشور، هوشنگ غلامزاده به عنوان معاون جدید عمرانی استانداری قم منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین موسی⁯پور شامگاه شنبه در مراسم معارفه معاون جدید استانداری قم اظهار داشت: خدمت به مردم قم و زائران کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران افتخار بزرگی است که همه مدیران استان باید قدر این نعمت را بدانند.

معاون جدید استانداری قم نیز خدمت در قم را توفیق الهی دانست و اظهار داشت: ایجاد تعامل و هماهنگی و همکاری در اجرای پروژه⁯ها، نظارت پایدار و فراگیر و پیگیری کلیه مصوبات از جمله برنامه⁯های معاونت عمرانی خواهد بود.

هوشنگ غلام⁯زاده پرداختن به علوم روز در حوزه مهندسی، اولویت⁯بندی پروژه⁯های نیمه کاره برای انجام، تسریع در نحوه ساخت و ساز مسکن مهر و تسریع در توسعه CNG در استان قم را از دیگر اولویت⁯های کاری خود برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم در آینده شاهد تحولات گسترده⁯ای در استان قم باشیم.

عنایت اصغری⁯زاده سرپرست معاونت عمرانی استانداری قم نیز در این مراسم گزارشی از فعالیت⁯های انجام شده در زمان فعالیت خود در این سمت ارائه کرد و افزود: استان قم عقب ماندگی⁯های زیادی دارد که در دوران قبل از انقلاب اسلامی هرگز به این استان توجهی نمی⁯شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در برخی امور شاهد غفلت⁯هایی بودیم.

وی بسط و توسعه حمل و نقل عمومی، رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرداری⁯⁯ها و دهیاری⁯ها، تأسیس و توسعه قطار شهری، ایفای نقش در مدیریت بحران و... را از جمله زمینه⁯های فعالیت خود در معاونت امور عمرانی استانداری قم عنوان کرد.

در پایان این مراسم ضمن قرائت حکم وزیر کشور به معاون امور عمرانی استاندار قم، هوشنگ غلام⁯زاده به این سمت منصوب و از زحمات عنایت اصغری⁯زاده سرپرست سابق این معاونت قدردانی شد.

هوشنگ غلام⁯زاده پیش از این به عنوان معاون امور عمرانی استانداری گلستان فعالیت می⁯کرد.

عنایت اصغری⁯زاده نیز پس از بازنشسته⁯شدن علی متقیان، معاون سابق عمرانی استانداری قم، سرپرستی این معاونت را عهده⁯دار بود.

کد مطلب 1051137

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