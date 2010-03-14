معاون عمرانی استاندار قم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در مراسم معارفه معاون جدید استانداری قم اظهار داشت: خدمت به مردم قم و زائران کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران افتخار بزرگی است که همه مدیران استان باید قدر این نعمت را بدانند.
معاون جدید استانداری قم نیز خدمت در قم را توفیق الهی دانست و اظهار داشت: ایجاد تعامل و هماهنگی و همکاری در اجرای پروژهها، نظارت پایدار و فراگیر و پیگیری کلیه مصوبات از جمله برنامههای معاونت عمرانی خواهد بود.
هوشنگ غلامزاده پرداختن به علوم روز در حوزه مهندسی، اولویتبندی پروژههای نیمه کاره برای انجام، تسریع در نحوه ساخت و ساز مسکن مهر و تسریع در توسعه CNG در استان قم را از دیگر اولویتهای کاری خود برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم در آینده شاهد تحولات گستردهای در استان قم باشیم.
عنایت اصغریزاده سرپرست معاونت عمرانی استانداری قم نیز در این مراسم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در زمان فعالیت خود در این سمت ارائه کرد و افزود: استان قم عقب ماندگیهای زیادی دارد که در دوران قبل از انقلاب اسلامی هرگز به این استان توجهی نمیشد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در برخی امور شاهد غفلتهایی بودیم.
وی بسط و توسعه حمل و نقل عمومی، رسیدگی به مسائل و مشکلات شهرداریها و دهیاریها، تأسیس و توسعه قطار شهری، ایفای نقش در مدیریت بحران و... را از جمله زمینههای فعالیت خود در معاونت امور عمرانی استانداری قم عنوان کرد.
در پایان این مراسم ضمن قرائت حکم وزیر کشور به معاون امور عمرانی استاندار قم، هوشنگ غلامزاده به این سمت منصوب و از زحمات عنایت اصغریزاده سرپرست سابق این معاونت قدردانی شد.
هوشنگ غلامزاده پیش از این به عنوان معاون امور عمرانی استانداری گلستان فعالیت میکرد.
عنایت اصغریزاده نیز پس از بازنشستهشدن علی متقیان، معاون سابق عمرانی استانداری قم، سرپرستی این معاونت را عهدهدار بود.
قم - خبرگزاری مهر: به پیشنهاد موسیپور استاندار قم و تائید وزیر کشور، هوشنگ غلامزاده به عنوان معاون جدید عمرانی استانداری قم منصوب شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در مراسم معارفه معاون جدید استانداری قم اظهار داشت: خدمت به مردم قم و زائران کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران افتخار بزرگی است که همه مدیران استان باید قدر این نعمت را بدانند.
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