تودیع و معارفه هشت فرماندار استان مازندران در یک روز

کمال رستم علی با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: مراسم تودیع و معارفه هشت فرماندار مازندران پنجشنبه 27 اسفند ماه برگزار می شود.

وی افزود: بر این اساس قرار است طی مراسمی در صبح پنجشنبه با قدردانی از علیرضا علیزاده فرماندار جویبار، امید نیک نژاد فرماندار فعلی فریدونکنار بر جای او بنشیند و به سمت فرماندار جدید جویبار منصوب شود.

رستم علی گفت: مراسم تودیع و معارفه فرماندار فریدونکنار نیز ساعت 13 همان روز در فریدونکنار برگزار و علی قاسمی که اکنون فرماندار محمود آباد است جای نیکنژاد را در فریدونکنار خواهد گرفت.

به گفته این مسئول استانداری مازندران، مراسم تودیع و معارفه فرماندار محمود آباد نیز در فرمانداری برگزار شد که طی آن علی قاسمی جای خود را به علی بابایی معاون فعلی سیاسی فرمانداری ساری خواهد داد.

مدیر روابط عمومی و بین الملل استانداری یادآور شد: میر قدیر رضایی که هم اکنون مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مازندران بوده قرار است طی مراسمی در فرمانداری چالوس معرفی و از زحمات علی نیا که به سمت مدیرکل حوزه ریاست وزارت کار منصوب شده، تجلیل شود.

احتمال تغییر و جابجایی فرمانداران استان برای آغازین روزهای سال 89 نیز دور از انتظار نبوده و فرمانداران آمل، بهشهر، نکاء نیز در لیست تغییرات و جابجایی قرار گیرند.

مازندران دارای 18 شهرستان است.