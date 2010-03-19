کاهش تردد در عوارضی قم / ترافیک خروجیهای تهران عادی است

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مشکلات ترافیک خروجی از بهشت زهرا (س) در محورهای منتهی مانند بزرگراه نواب، بزرگراه شهید تندگویان و محور آزادگان از ساعت سه صبح امروز جمعه آغاز شده ولی از ساعت 10صبح تاکنون رو به کاهش است.

وی اظهار داشت: در داخل شهر تهران نیز ترافیک در مراکز خریدی مثل فلکه صادقیه، بازار، تجریش و هفت حوض سنگین است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی راهور تهران بیان داشت: امروز سوانح جرحی مهمی در محورهای خروجی تهران و داخل شهر گزارش نشده است.

وی در ارتباط با محدودیتهای تردد در محورهای منتهی به بهشت زهرا(س) گفت: محدودیتهای تردد خودروها تمام شده و فقط در حال حاضر محدودیت خودروهای سنگین را داریم که این خودروها از کهریزک و جاده قدیم قم به جاده سایت و بعد از باقر شهر هدایت می شوند.

