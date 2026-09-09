https://mehrnews.com/x3d2Gv ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۳ کد مطلب 6942882 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۳ مردم انقلابی ارومیه همچنان پای انقلاب، وطن و رهبری ایستادهاند ارومیه - در ادامه حمایت از انقلاب، وطن و رهبری مردم انقلابی ارومیه چهارشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6942882 کپی شد مطالب مرتبط آزادشهر؛ روایت یک شب از وحدت و همراهی مردم آیا ایرانیها ملتی «تاب آور» هستند؟ پاسخ تاریخ بابالمندب برگ برنده صنعا؛ یمن به بازیگر بازدارنده منطقه تبدیل شده است تداوم ایستادگی میدانداران کرمانی پای پرچم جمهوری اسلامی ایران اجتماعات شبانه تبریز؛ ۱۹۳ شب بیعت با رهبری و خونخواهی رهبر شهید موج ۱۹۳ پایداری مردم شهرکرد در میدان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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