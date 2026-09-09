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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۳

مردم انقلابی ارومیه همچنان پای انقلاب، وطن و رهبری ایستاده‌اند

مردم انقلابی ارومیه همچنان پای انقلاب، وطن و رهبری ایستاده‌اند

ارومیه - در ادامه حمایت از انقلاب، وطن و رهبری مردم انقلابی ارومیه چهارشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6942882

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