به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ به مناسبت هفته تعاون از ۲۴۴ طرح با سرمایه‌گذاری ۲۱.۴ همت و اشتغالزایی بیش از ۲۸ هزار نفر در سراسر کشور رونمایی شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم با تبریک هفته تعاون، از برنامه‌های راهبردی دولت برای تحول در ساختار تعاونی‌ها، اصلاح قوانین، تسویه تعاونی‌های منحل‌شده و شبکه‌سازی واحدهای خرد تحت عنوان «طرح طاها» خبر داد.

وی در سخنانی پیرامون وضعیت و چشم‌انداز حوزه تعاون، ضمن تأکید بر جایگاه استراتژیک سازمان‌ها در ایجاد عدالت اجتماعی و تجمیع ثروت‌های کوچک به شبکه‌های بزرگ قدرت اقتصادی، اعلام کرد: دولت در سال سوم خود، تمرکز ویژه‌ای بر تحول بنیادین در این حوزه دارد.

وی با اشاره به چالش‌های مطرح شده توسط کارشناسان، راهکارهای عملیاتی را در ۴ محور اصلی تبیین کرد.

اصلاحات حقوقی و تسویه تعاونی‌های

وزیر تعاون در پاسخ به انتقادات رسانه‌ای درباره آمار ۷۰۰۰ تعاونی منحل‌شده، با تأکید بر اهمیت «حقیقت در تحلیل اقتصادی»، تاکید کرد: بیان واقعیت درباره وجود تعاونی‌های منحل‌شده که دارایی‌های آن‌ها راکد مانده، نه یک بازتاب منفی، بلکه گامی برای پذیرش مسئله و شروع مسیر حل آن است.

وی افزود: هدف از این اقدام، شفاف‌سازی برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی است.

وی همچنین از تلاش‌های مشترک با قوه قضاییه برای اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها خبر داد و از حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تسهیل این فرآیند قدردانی کرد.

تسهیل ثبت اراضی و همکاری با قوه قضاییه

میدری با اشاره به چالش همیشگی ثبت اراضی در شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها، از بخشنامه تابستان امسال قوه قضاییه استقبال کرد و گفت: ما از این فرصت برای تسهیل صدور اسناد و حل مشکلات قضایی تعاونی‌ها استفاده خواهیم کرد تا موانع پیش روی این واحدها مرتفع شود.

وی همچنین از تدبیر در حال انجام برای امضای تفاهم‌نامه‌ با سازمان بازرسی کل کشور جهت بهبود نظارت و پیشگیری از مشکلات خبر داد.

حکمرانی نوین و تحول دیجیتال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: محورهای تحول در حوزه حکمرانی، شامل تعامل گسترده با دفاتر برون‌سپاری و تشکل‌های فعال تعاونی خواهد بود.

وی همچنین از پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد و ابراز امیدواری کرد که ثمرات این اقدامات در حوزه دیجیتالی‌سازی تعاون در سال جاری محقق شود.

طرح «طاها»؛ شبکه‌سازی واحدهای خرد برای قدرت اقتصادی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی وزیر، اشاره به مدل جدید توانمندسازی از طریق «شبکه‌سازی» بود. وی با معرفی «طرح طاها» (اتصال بنگاه‌ها به سازمان اصلی)، نمونه‌های موفق اجرایی آن را در استان‌ها برشمرد:

استان کرمان: اتصال واحدهای بسته‌بندی حبوبات به مجموعه پگاه.

استان فارس: پیوند تولیدکنندگان خرمای خشت با زنجیره تأمین اصلی.

استان لرستان: پیگیری مشابه در حوزه حبوبات.

میدری هدف از این طرح را ایجاد انگیزه در تعاونی‌ها برای تشکیل شبکه‌هایی دانست که بتوانند محصولات خود را به شرکت‌های بزرگ عرضه کنند.

نگاهی به ابعاد اقتصادی و اشتغال‌زایی

در ادامه وزیر تعاون به تحلیل آماری سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در طرح‌های تعاونی با ارزش روز، به رقم ۲۱ همت رسیده که در واقع نزدیک به ۶۸ همت برآورد می‌شود.

وی با پاسخ به تحلیل‌هایی که ابعاد کوچک این طرح‌ها را زیر سوال می‌برند، تصریح کرد: اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در ۲۰ طرح صنعتی بزرگ متمرکز می‌شد، ممکن بود شاهد ۳۵ هزار شغل مستقیم باشیم؛ اما در مدل تعاونی، ما با ۳۵ هزار شغل پراکنده در سراسر کشور روبرو هستیم. اهمیت این مدل در توانمندسازی طبقات متوسط و کم‌درآمد و ایجاد مسیرهای نوین کسب ثروت از طریق سرمایه‌گذاری‌های کوچک است که فراتر از اعداد و ارقام، ابعاد اجتماعی و عدالت‌محور دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود بر اهمیت مضاعف بخش مسکن به عنوان یکی از ارکان رفاه اجتماعی تأکید کرد و از آغاز پیگیری جدی پروژه‌های مسکن کارگری و طرح‌های نوآورانه برای استفاده از اراضی روستایی خبر داد.

مشارکت مردم در تعاونی‌ها؛ نویدبخش توسعه

میدری با استناد به آمارهای ارائه شده، به مشارکت بالای مردم در تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد که حدود ۸۳ درصد از سرمایه‌گذاری از سوی اعضای تعاونی‌ها بوده و ۱۷درصد با تسهیلات بانکی انجام شده است. این موضوع، خود گواه اهمیت مشارکت مردمی و اعتماد جامعه به ظرفیت‌های تعاونی است.

مسکن؛ اولویت اصلی رفاه اجتماعی

وزیر تعاون با بیان اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی‌ها به حوزه مسکن اختصاص یافته است، بر اهمیت این بخش در تأمین رفاه اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسکن از اساسی‌ترین نیازهای مردم است و توجه ویژه به این بخش، یکی از اولویت‌های اصلی ماست.

وی در تشریح برنامه‌های حوزه مسکن، به پیگیری پروژه‌های مسکن کارگری اشاره کرد و گفت: ما در حال پیگیری این پروژه‌ها هستیم و لازم است اصلاحاتی نیز در این زمینه صورت گیرد. یکی از این اصلاحات، امکان استفاده از اراضی روستایی برای احداث مسکن است.

میدری با تشریح دلایل این رویکرد، افزود: در بسیاری از روستاهای ما، زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق، گاز و دسترسی به جاده فراهم است، اما با مهاجرت جمعیت به شهرها، این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده‌اند. ما می‌توانیم با الگوبرداری از طرح‌های موفق، مانند آنچه در شهر شاهرود توسط کارخانه سیمان اجرایی شده، این زیرساخت‌ها را احیا و با احداث مسکن، مانع از مهاجرت معکوس و تقویت اقتصاد روستاها شویم.

تسهیلات و اوراق منفعت؛ گامی در جهت توسعه

در پایان، وزیر تعاون به موضوع تسهیلات بانکی و نقش آن در توسعه بخش‌های اقتصادی، به ویژه مسکن، اشاره کرد و گفت: ما امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر طرح «سپرده‌گذاری کارایی به اوراق منفعت» را اجرایی کنیم. این اقدام، زیرساخت لازم را برای توسعه بخش‌هایی مانند مسکن فراهم خواهد آورد.