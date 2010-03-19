درخواست کمیته چهارجانبه ارزشی ندارد / شهرک سازی را ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "آویگدور لیبرمن" امروز جمعه با اشاره به چارچوب زمانی دو ساله برای توقف شهرک سازی و در پاسخ به درخواست اعضای کمیته چهارجانبه به منظور توقف واحدهای مسکونی جدید گفت: شما نمی توانید صلح را به زور و به صورت ساختگی ایجاد کنید.

اظهارات لیبرمن پس از درخواست دیپلماتهای ارشد کمیته چهارجانبه برای توقف شهرک سازی صهیونیستها طی 24 ماه آینده و به منظور ارتقای روند سازش بیان شد که هدف از برگزاری نشست امروز در مسکو تشکیل دولتی مستقل، دموکراتیک و پایدار در فلسطین بود.

در همین حال وزیر خارجه روسیه امروز جمعه بدون محکوم کردن سیاستها و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ویژه در بیت المقدس اشغالی که با خشم گسترده مردم فلسطین روبرو شده، بر ضرورت از سرگیری هر چه سریعتر مذاکرات سازش تاکید کرد.

شهرک سازی در بیت المقدس از جمله موارد اختلاف بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بوده و از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی محکوم شده است.