  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۷

اظهارات گستاخانه لیبرمن:

درخواست کمیته چهارجانبه ارزشی ندارد / شهرک سازی را ادامه می دهیم

درخواست کمیته چهارجانبه ارزشی ندارد / شهرک سازی را ادامه می دهیم

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با دهن کجی به درخواست بین المللی برای توقف کامل شهرک سازی بر ادامه این اقدامات غیر قانونی به ویژه در بیت المقدس اشغالی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "آویگدور لیبرمن" امروز جمعه با اشاره به چارچوب زمانی دو ساله برای توقف شهرک سازی و در پاسخ به درخواست اعضای کمیته چهارجانبه به منظور توقف واحدهای مسکونی جدید گفت: شما نمی توانید صلح را به زور و به صورت ساختگی ایجاد کنید.

اظهارات لیبرمن پس از درخواست دیپلماتهای ارشد کمیته چهارجانبه برای توقف شهرک سازی صهیونیستها طی 24 ماه آینده و به منظور ارتقای روند سازش بیان شد که هدف از برگزاری نشست امروز در مسکو تشکیل دولتی مستقل، دموکراتیک و پایدار در فلسطین بود.

در همین حال وزیر خارجه روسیه امروز جمعه بدون محکوم کردن سیاستها و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ویژه در بیت المقدس اشغالی که با خشم گسترده مردم فلسطین روبرو شده، بر ضرورت از سرگیری هر چه سریعتر مذاکرات سازش تاکید کرد.

شهرک سازی در بیت المقدس از جمله موارد اختلاف بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بوده و از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای بین المللی محکوم شده است.

کد مطلب 1053889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها