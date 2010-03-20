نوروز خوانی در شهرهای گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: برنامه های فرهنگی و اجتماعی ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان نسبت به سال گذشته از تنوع و جامعیت بیشتری برخوردار است.

وی اظهار داشت: در ایام نوروز در بخش نمایشگاهی، کتاب، محصولات فرهنگی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی عرضه و در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به برنامه نمادین سفره هفت سین اشاره کرد و یادآور شد: در آغاز سال نو، در امامزاده نور، نوکنده و برج قابوس سفره هفت سین به صورت نمادین برپا می شود.

منتظری اضافه کرد: پاسخگویی به سئوالات دینی و فرهنگی مسافران در مراکز تفریحی و زیارتی، استقبال از مسافران نوروزی در ساعات اولیه ساعت تحویل و تقدیم هدیه فرهنگی و بهینه سازی نمازخانه های بین راهی و مراکز تفریحی و زیارتی از دیگر اقدامات کمیته فرهنگی و اجتماعی ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان است.