بیمارستان صحرایی 40 تختخوابی سیریک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سیریک، احمد اخوان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این بیمارستان افزود: این بیمارستان با 40 تخت بستری در زمینی به مساحت 4 هزار مترمربع به مدت هفت روز به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات رایگان در بخش‌های مختلف پزشکی به مراجعه‌کنندگان است.

اخوان خاطرنشان کرد: تخصص‌های جراحی عمومی، ارتوپدی، سونوگرافی، زنان و زایمان، عفونی، اطفال، بیهوشی، پزشک عمومی، مامایی، متخصص‌های داخلی، چشم پزشک، بینایی سنجی، داروخانه، اطاق عمل، رادیولوژی، آزمایشگاه و اپتومتری آماده ارائه خدمات و درمان رایگان بیماران از خدماتی است که در این بیمارستان ارائه خواهد شد.

به گفته وی، بیش از 15 میلیارد ریال برای امکانات و تجهیزات پزشکی و دارویی این بیمارستان تومان هزینه شده است و هزینه هفت روز استقرار این بیمارستان در سیریک بیش از سه میلیارد و 500 میلیون ریال است.

فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه وی‍ژگی برجسته بهداری نیروی زمینی سپاه را ایجاد کارگاه‌های آموزشی و تعلیم نیروها عنوان کرد تا بدین ترتیب جدیدترین تجهیزات بهداری توسط این نیروها به کار گرفته شود.

اخوان اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین تجهیزاتی که در بهداری نیروی زمینی سپاه تولید شده است، واحد امداد و جراحی سیار تاکتیکی است که یکی از دستاوردهای مدرن و جدید بهداری نیروی زمینی سپاه است که این سازه در آینده نزدیک در خط تولید انبوه قرار می‌گیرد.

وی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی این نوع بیمارستان‌ها را کمک به مردم مناطق محروم عنوان کرد و افزود: سپاه پاسداران سعی دارد با ارائه خدمات مختلف به ویژه خدمات درمانی در مناطق محروم سرانه سلامت را در این نوع مناطق ارتقا دهد.