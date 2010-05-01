به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهمن بیگی امروز(شنبه) پس از چند ماه بیماری حدود ساعت 12 در بیمارستان کوثر شیراز دار فانی را وداع گفت.

محمد بهمن ‌بیگی، در سال 1299 در ایل قشقایی به دنیا آمد. پس از پایان دوره کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران کوشش خود را برای برپایی مدرسه‌های سیار برای بچه‌های ایل آغاز کرد و با پیگیری های خود توانست برنامه سوادآموزی عشایر را به تصویب برساند.

او توانست دختران عشایری را نیز به مدرسه‌های سیار جلب کند و نخستین مرکز تربیت معلم عشایری را بنیان نهاد. او تجربه‌های آموزشی خود را در چند کتاب در قالب داستان نوشته است.

دوران بازنشستگی محمد بهمن‌بیگی بیشتر به ثبت تجربه‌ها و خاطره‌ها و نظریه‌های او در زندگی و کار با عشایر و آموزش و پرورش گذشته است که حاصل آن چند کتاب در قالب داستانهایی گیرا و خواندنی است.

بخارای من ایل من، اگر قره‌قاچ نبود و به اجاقت قسم ازجمله این آثار به شمار می رود.

مراسم تشییع پیکر و ختم وی نیز متعاقبا اعلام می شود.