به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر اکثر برنامه‌های کودک تلویزیون به برنامه‌هایی با حضور یک مجری، چند عروسک و پخش زنده منتهی شده است، حتی برخی برنامه‌های عروسکی زنده متن ندارند و تنها یک خط داستان نوشته شده به مجری داده می‌شود که مابقی کلمات به صورت بداهه میان مجری و عروسک‌ها رد و بدل شود.

برخی تهیه‌کنندگان هم مقوله‌ای به نام کارگردان را در برنامه‌های عروسکی زنده حذف کرده و هدایت کار را به دست مجری به همراه صداپیشگان و عروسک گردان‌ها دادند. ای کاش برنامه‌سازان اندکی تامل کرده و شخصیت‌های عروسک‌ها را جدی گرفته و آنها را این طور میان زمین و هوا رها نمی‌کردند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در برنامه‌های عروسکی استفاده درست از موسیقی‌های جذاب است. نباید موسیقی و شعر برنامه‌های عروسکی کاملاً سردستی و فکرنشده باشد، حتی یک قافیه ساده را هم در سرودن شعرها نباید ساده پنداشت؛ چرا که در این صورت کارها بیش از پیش مخاطب را به ساده اندیشی و ساده پسندی سوق می‌دهد. به ویژه کودکان که از همان ابتدا باید با حکایت‌ها، قصه‌ها و شعرهای تاثیرگذار آشنا شوند که گاهی تاثیر مستقیم در سرنوشت آنها و طرز تفکرشان در آینده خواهد داشت.

اگر هم نگاهی به خرید انیمیشن‌های خارجی داشته باشیم به یک سری انیمیشن‌های شلوغ برمی‌خوریم که بار عاطفی خیلی کمی دارند، در حالی که در گذشته انیمیشن‌هایی چون "مهاجران"، "حنا دختری در مزرعه"، "نیکو"، "خانواده دکتر ارنست" پخش می‌شد که نقش خانواده و قصه در آنها خیلی پررنگ بود. در حال حاضر انیمیشن‌هایی که برای قشر کودک و نوجوان پخش می‌‌شود حاوی صحنه‌هایی هستند که برای بچه‌ها کمتر بار آموزشی دارند.

کودکان با عروسک‌های رئال ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند

یکی دیگر از مواردی که در برنامه‌های عروسکی به چشم می‌خورد، وجود عروسک‌هایی با قیافه‌های نامتعارف است. مشخص نیست چرا برنامه‌سازان فکر می‌کنند بچه‌ها با عروسک‌های نامتعارف ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند. ابوالفضل آقابابا، کارشناس رسانه در این باره معتقد است در برنامه‌های عروسکی تلویزیون افت و خیزهای زیادی داشتم. بعد از انقلاب برنامه‌های عروسکی به لحاظ فرم و ساخت عروسک پیشرفت‌های خوبی داشته، اما درچند سال اخیر رشد برنامه‌های عروسکی متوقف شده و به قول معروف درجا می‌زنند.

وی اشاره کرد: نمی‌دانم چرا برنامه‌‌سازان کودک فکر می‌کنند هر چه قیافه عروسک نامتعارف‌تر باشد بیشتر موفق خواهند بود. در حالی که این طور نیست. بچه‌ها با عروسکهای رئال‌ بیشتر ارتباط برقرار می‌کنند. واقعاً دیگر برنامه‌های کودک مطلوب مانند زمانی که امثال خانم برومند برنامه می‌ساختند دیگر دیده نمی‌شود.

ادب در برنامه‌های کودک رعایت نمی‌شود

در برنامه‌های کودک باید رفتارهای درست به کودکان آموزش داده شود. این آموزش به معنای مستقیم‌گویی نیست، بلکه باید در لایه‌های پنهان برنامه این امر صورت بگیرد. لازمه این کار هم شناخت صحیح برنامه‌سازان از مخاطبان کودکان و نوجوان است. پروین شمشکی، تهیه‌کننده با سابقه برنامه‌های کودک تلویزیون در این باره یادآور شد: یکی از وظایف برنامه‌ساز کودک شناخت مخاطب‌ است و تا زمانی که مخاطب کودک و نوجوان را نشناسیم، مسلماً برنامه‌ خوبی هم نمی‌توان ساخت. برنامه‌سازان قدیمی با ساده‌ترین وسائل یک برنامه کودک می‌ساختند. از سوی دیگر در برنامه‌های سعی می‌شد ادب به کودکان آموزش داده شود.