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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۰

آب سد ماشکید علیا تا پایان مهر به خانه‌های ۷هزار نفر در مهرستان می‌رسد

آب سد ماشکید علیا تا پایان مهر به خانه‌های ۷هزار نفر در مهرستان می‌رسد

مهرستان- سرپرست اداره آب و فاضلاب مهرستان از برنامه اتصال روستاهای کوران و حاجی‌آباد و محله کهن‌شهر به خط انتقال سد ماشکید علیا و تأمین آب شرب پایدار برای ۷ هزار نفر تا پایان مهرماه خبر داد.

احمدالله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه اتصال به خط انتقال آب سد ماشکید علیا با هدف کاهش تنش آبی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در حال اجراست.

سرپرست اداره آب و فاضلاب مهرستان افزود: عملیات لوله‌گذاری برای تأمین آب ساکنان روستاهای کوران و حاجی‌آباد و همچنین محله کهن‌شهر در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، جمعیتی بالغ بر ۷ هزار نفر تا پایان مهرماه امسال از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب مراکز درمانی ادامه داد: بیمارستان امید مهرستان و مرکز دیالیز این شهرستان نیز به خط انتقال آب متصل می‌شوند تا مشکلات تأمین آب این مراکز درمانی برطرف شود.

محمدی تأکید کرد: تأمین آب پایدار از اولویت‌های اصلی در مهرستان است و اجرای این طرح با هدف کاهش دغدغه‌های شهروندان در حوزه آب دنبال می‌شود.

کد مطلب 6976087

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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      بروند بالا تر خانه بسازند

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