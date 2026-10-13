احمدالله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه اتصال به خط انتقال آب سد ماشکید علیا با هدف کاهش تنش آبی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در حال اجراست.

سرپرست اداره آب و فاضلاب مهرستان افزود: عملیات لوله‌گذاری برای تأمین آب ساکنان روستاهای کوران و حاجی‌آباد و همچنین محله کهن‌شهر در دستور کار قرار گرفته و با تکمیل بخش‌های باقی‌مانده، جمعیتی بالغ بر ۷ هزار نفر تا پایان مهرماه امسال از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین آب مراکز درمانی ادامه داد: بیمارستان امید مهرستان و مرکز دیالیز این شهرستان نیز به خط انتقال آب متصل می‌شوند تا مشکلات تأمین آب این مراکز درمانی برطرف شود.

محمدی تأکید کرد: تأمین آب پایدار از اولویت‌های اصلی در مهرستان است و اجرای این طرح با هدف کاهش دغدغه‌های شهروندان در حوزه آب دنبال می‌شود.