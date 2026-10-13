به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، محققان در استرالیا، ۱۸۵ فرد مسن را دنبال کردند و دریافتند که الگوی غذایی به سبک غربی با کاهش سریع‌تر توجه و تمرکز مرتبط است، اما فقط در بین افرادی که حامل یک نوع ژن مرتبط با خطر آلزایمر هستند.

این مطالعه، از داده‌های مطالعه حافظه استرالیای غربی استفاده کرد. شرکت‌کنندگان به طور متوسط ۷۰ سال سن داشتند و هیچ‌کدام هنگام عضویت تشخیص زوال عقل نداشتند، اگرچه برخی از آنها از قبل علائم مشکلات حافظه را نشان می‌دادند.

آنها پرسشنامه‌های غذایی دقیقی را تکمیل کردند، تحت آزمایش ژنتیکی قرار گرفتند و هر ۱۸ ماه یکبار آزمایش‌های شناختی انجام دادند.

محققان به جای جدا کردن غذاهای فردی، دو الگوی غذایی را شناسایی کردند. الگوی غربی شامل گوشت قرمز و فرآوری شده، چیپس، پیتزا، شیرینی، غلات تصفیه شده و آبجو بود. الگوی "محتاطانه" بر میوه، سبزیجات، سیر و غلات کامل تأکید داشت.

حدود ۳۰ درصد حامل APOE ε۴، قوی‌ترین عامل خطر ژنتیکی رایج برای بیماری آلزایمر، بودند. این عامل خطر را افزایش می‌دهد اما ابتلا به بیماری را تضمین نمی‌کند. در میان حاملان این ژن، رژیم غذایی مرتبط با الگوی غربی با کاهش سریع‌تر توجه و تمرکز همراه بود.

افراد غیرحامل هیچ ارتباط معناداری نشان ندادند و الگوی محتاطانه هیچ ارتباطی را در هیچ یک از گروه‌ها نشان نداد. این نتایج مربوط به نمرات توجه است، نه تشخیص آلزایمر.

یک مطالعه بزرگتر، زاویه ژن را تا حدودی مشخص می‌کند. در سال ۲۰۲۴، پژوهشگران وضعیت ۳۳۶۰ فرد سالمند را در قالب «پروژه سلامت و سالمندی شیکاگو» بررسی کردند که شامل ۱۰۹۷ فرد دارای ژن APOE ε۴ بود.

در میان افراد دارای این ژن، مصرف بیشتر چربی‌های اشباع با سرعت بیشتر افت عملکرد شناختی همراه بود. به ازای هر ۵ درصد افزایش در سهم کالری دریافتی از چربی‌های اشباع، سرعت افت کلی عملکرد شناختی ۲۱ درصد بیشتر می‌شد؛ این رقم به سرعت افت اشاره دارد، نه افزایش ۲۱ درصدی خطر ابتلا به آلزایمر.

در مقابل، مصرف اسیدهای چرب امگا-۳ با زنجیره بلند از طریق مواد غذایی، با روندی متفاوت همراه بود و با کندتر شدن روند افت عملکرد شناختی ارتباط داشت. هیچ‌یک از این ارتباط‌ها در افراد فاقد ژن مذکور مشاهده نشد.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.