التهاب خاموش به بدن آسیب می رساند؛ راه های کمک به کنترل التهاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، با گذشت زمان، التهاب مزمن می‌تواند به آرتریت روماتوئید، لوپوس، بیماری التهابی روده و بیماری‌های قلبی عروقی منجر شود.

به گفته کارشناسان، کنترل این وضعیت می‌تواند به محافظت از بافت‌های سالم و حمایت از سلامت کلی کمک کند.

«جیم لاوال»، داروساز بالینی و متخصص پزشکی متابولیک مستقر در تگزاس، گفت: «التهاب می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی فراتر از آسیب یا عفونت قرار گیرد.»

لاوال ابتدا به ارتباط روده-ایمنی-مغز (ارتباط بین میکروب‌های روده، سیستم ایمنی و سیستم عصبی مرکزی) به عنوان مسیری که می‌تواند بر پاسخ التهابی بدن تأثیر بگذارد، اشاره کرد.

او فراتر از سلامت روده، گفت که چندین عامل سبک زندگی روزمره می‌توانند در جلوگیری از التهاب مزمن نقش داشته باشند.

به گفته لاوال، مدیریت استرس و اضطراب می‌تواند به حمایت از ارتباط روده-مغز کمک کند و التهاب را کنترل کند.

او به کورتیزول، هورمونی که در پاسخ به استرس آزاد می‌شود، اشاره کرد که به گفته او می‌تواند در سطح بالا به بدن آسیب برساند.

لاوال گفت: «استرس مزمن همچنین می‌تواند بر سد روده تأثیر بگذارد و به طور بالقوه به موادی که معمولاً در روده باقی می‌مانند، اجازه دهد راحت‌تر عبور کنند.»

این افزایش نفوذپذیری روده گاهی اوقات "روده نشتی" نامیده می‌شود.

وی گفت: «بنابراین، معلوم می‌شود که اگر زیاد استرس داشته باشیم، بیشتر مستعد ابتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر هستیم. زیرا استرس می‌تواند علائم گوارشی را در برخی افراد تحریک یا بدتر کند.»

رژیم‌های غذایی سرشار از قند، چربی و غذاهای فوق فرآوری شده نیز می‌توانند بر سلامت روده تأثیر بگذارند.

توجه به اینکه چه نوع غذایی واکنش‌ها یا حساسیت‌های خاصی را ایجاد می‌کند، می‌تواند به تشخیص علت التهاب در بدن کمک کند.

علائمی مانند نفخ، بثورات پوستی یا ناراحتی پس از خوردن غذاهای خاص ممکن است نشان‌دهنده یک واکنش مرتبط با غذا باشد، اگرچه می‌توانند علل دیگری نیز داشته باشند.

این متخصص گفت: «برخی داروها، از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، نیز ممکن است میکروبیوم روده را تغییر دهند، اما اثرات آنها بسته به دارو و فرد متفاوت است.»

به گفته لاوال، حفظ سطح قند خون سالم یکی دیگر از عوامل مهم در مدیریت التهاب است.

لاوال خاطرنشان کرد که بیماری‌هایی مانند دیابت و مقاومت به انسولین اغلب با التهاب مزمن مرتبط هستند.

تحقیقات نشان می‌دهد که داروهای GLP-1 که معمولاً برای دیابت نوع 2 و چاقی تجویز می‌شوند، ممکن است اثرات ضد التهابی داشته باشند، در حالی که دانشمندان در حال بررسی سایر مزایای بالقوه فراتر از کاهش وزن و کنترل قند خون هستند.

به گفته مؤسسات ملی بهداشت، مواجهه‌های محیطی که افراد در طول زندگی خود تجربه می‌کنند، می‌تواند بر التهاب و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن تأثیر بگذارد.

به گفته این متخصص، میکروپلاستیک‌ها می‌توانند سیگنالدهی التهاب را تحریک کنند.

لاوال به تحقیقات نوظهور در مورد چگونگی تأثیر مواجهه‌های محیطی- از جمله مواد شیمیایی دائمی، میکروپلاستیک‌ها، فلزات و آفت‌کش‌ها- بر وزن، تنظیم قند خون و سایر جنبه‌های سلامت اشاره کرد.

او افزود: «بسیاری از ما به این نوع تأثیر بر سلامت خود و اینکه چگونه می‌تواند سیگنال التهاب را تحریک کند، فکر نمی‌کنیم.»

لاوال هشدار داد که ورزش منظم از سلامت کلی پشتیبانی می‌کند، اما تمرینات شدید بدون زمان ریکاوری کافی می‌تواند استرس بیشتری به بدن وارد کند.

او گفت: «اگر سخت تمرین کنید اما ریکاوری خوبی نداشته باشید، می‌تواند منجر به سیگنال التهابی خاموش نیز شود.»