یاسر فروغی‌قمی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ارائه خدمات درمان ناباروری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: در بیمارستان اکبرآبادی امکانات کامل درمان ناباروری، از جمله مرکز لقاح آزمایشگاهی (IVF)، فراهم است و خدمات این مرکز تحت پوشش بیمه قرار دارد.



وی با اشاره به فعالیت مراکز خصوصی در حوزه درمان ناباروری افزود: علاوه بر مراکز دولتی، مراکز خصوصی از جمله بیمارستان گاندی و مرکز مام نیز خدمات درمان ناباروری را به متقاضیان ارائه می‌کنند.



نظارت بر نگهداری تخمک و اسپرم در مراکز درمانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به نگهداری تخمک و اسپرم در مراکز درمان ناباروری گفت: در بیمارستان گاندی، تعداد قابل‌توجهی نمونه تخمک و اسپرم در مخازن نگهداری می‌شود و متقاضیان می‌توانند در زمان مورد نظر خود برای دریافت نمونه‌های ذخیره‌شده و اقدام برای بارداری مراجعه کنند.



فروغی‌قمی ادامه داد: نظارت بر مراکز نگهداری تخمک و اسپرم از جمله وظایف دانشگاه است تا این نمونه‌ها در شرایط استاندارد و مطابق ضوابط مربوطه نگهداری شوند و متقاضیان بتوانند در زمان نیاز از خدمات مربوطه استفاده کنند.



وی با تأکید بر فعالیت مراکز درمان ناباروری در بخش دولتی و خصوصی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خدمات متنوعی در این حوزه ارائه می‌شود و نظارت بر نحوه ارائه خدمات و استانداردهای نگهداری نمونه‌های زیستی نیز در دستور کار قرار دارد.