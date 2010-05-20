شکارچی متخلف با پای خود به دام محیطبانان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نجفی، ‌محیطبان خوشنام و رئیس سابق اداره محیط زیست طبس، که به تازگی بازنشسته شده، هفته گذشته و در حالی که همچنان قلبش برای نجات یوزپلنگ ایرانی می تپد، با تانکر ده تنی آب در حال انتقال آب به آبشخورهای حیات وحش در منطقه بود که با یک رهگذر در کنار جاده مواجه شد.

این فرد که یک کوله پشتی با خود همراه داشت و در حال دست تکان دادن بود، با خواهش و التماس از بهمن نجفی خواست که او را سوار ماشین اش کند و به شهر برساند چرا که خودروی او خراب شده و مدتها در راه مانده بود.



بهمن نجفی که خدمات ارزنده ای برای نجات یوزپلنگ آسیایی در سه دهه گذشته انجام داده و هم اکنون نیز بطور افتخاری عملیات آبرسانی به منابع ذخیره آب وحوش در طبس را انجام می دهد، وقتی از بوی شکار متوجه وجود لاشه شکار در کوله پشتی این شکارچی شد با صحبت کردن وی را تا دو کیلومتری پلیس راه طبس سرگرم کرد اما شکارچی که متوجه موضوع شده بود، روی پل بزرگ راه آهن کوله پشتی خود را ناگهان به بیرون پرت کرد و در حالی که قصد داشت خودش را هم به بیرون پرتاب کند، بهمن نجفی مانع او شد و نهایتاً پس از 100 متر آویزان بودن شکارچی به زمین افتاد و بلافاصله شروع به دویدن به سمت کویری کرد که فقط بوته های گز او را پناه می داد.



نجفی با برگشتن به عقب ابتدا مدرک جرم را از زمین برداشت و با اعلام خبر به مسئول اداره محیط زیست طبس آنها را به منطقه فراخواند که از بخت بد شکارچی محیطبانان بلافاصله رسیدند و با همکاری یکدیگر او را در کویر نزدیک طبس دستگیر کردند.



این شکارچی بعد از ورود به اداره به همدست بودن دو نفر دیگر از شکارچیان نیز اعتراف کرد و نهایتا به همراه دو متخلف دیگر تحویل مقامات قضایی و راهی زندان شدند.



پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس یکی از بهترین زیستگاههای یوزپلنگ ایرانی است که بهمن نجفی به همراه دیگر محیطبانان این منطقه سالهاست که خود را وقف حفاظت از منطقه و نجات یوزپلنگ کرده اند.

بهمن نجفی در تمام سالهایی که کارشناسان محیط زیست مدعی بودند نسل یوزپلنگ در ایران از بین رفته، از وجود یوز در نایبندان خبر می داد و نهایتا موفق شد با تهیه فیلم و عکس از یوزپلنگ در این منطقه، سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سازمان ملل متحد را به حفاظت از آخرین بازمانده های یوزپلنگ ایرانی ترغیب کند و اینچنین بود که در سال 1380 پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی متولد شد و تا امروز دستاوردهای زیادی به دنبال داشته است.