راهپیمایی بانوان قم در حمایت از حریم عفاف و حجاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این راهپیمایی که قبل از ظهر دوشنبه برگزار شد جمع کثیری از بانوان قمی و طلاب خواهر با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشتهها و سردادن شعارهایی در خصوص لزوم حفظ حریم حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، عدم سکوت مسئولین کشور در برابر رواج بد حجابی و لزوم برخورد جدی با عوامل ترویج بدحجابی در جامعه را خواستار شده و مسیر جامعه الزهرا(س) واقع در بلوار بوعلی شهر قم را تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) طی کردند.
د
ر این راهپیمایی، بانوان با سردادن شعارهایی چون: ”دولت انقلابی، اقدام انقلابی“ ، ”قوه قضایی، اقتدار اقتدار“ ، ” قوه قضایی، اقدام انقلابی“ ، ” نیروی انتظامی، اقدام انقلابی“ ، ”نیروی انتظامی، تشکرتشکر“ از مسئولین کشور خواستند تا هر چه سریعتر قانون عفاف و حجاب در جامعه اجرایی شود.
همچنین راهپیمایان با بیان شعارهایی همچون: ”منافق بد حجاب، عامل استکبار است“ ، ”حزب الله بیدار است، از بد حجاب بیزار است“ ، ”ملت ما بیدار است از بد حجاب بیزار است، ” توطئه استکبار، ترویج بد حجابی است“ ، ”ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو“ انزجار و بیزاری خود را از رواج بدحجابی در جامعه اعلام داشتند.
بانوان قمی در طول مسیر خود پلاکاردها و دست نوشتههایی با این مضامین را با خود به همراه داشتند: ” وصیت شهیدان، حفظ ارزشها و احکام دینی است“ ، ”پیام خون شهیدان، عفت، ایمان و پاکدامنی است“ ، ”حجاب پرده عفت و پاکدامنی زن است“.
گفتنی است بعد از طی مسیر راهپیمایی، راهپیمایان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تجمع کردند و بعد از سخنان آیت الله مقتدایی در خصوص لزوم حفظ حریم عفاف و حجاب در جامعه، قطعنامهای با مضمون ذیل قرائت و مورد تأیید حاضران قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: رعایت پوشش اسلامی و حجاب از جمله شعائر الهی و ارزشهای ناب انقلاب به شمار میآید و احیاء ارزشهای اسلامی رسالتی خطیر و برپایه باورهای دینی و مذهبی ما استوار است. لذا هر تلاشی در زمینه پاسداشت باورهای دینی و ارزشهای اسلامی امری پسندیده به شمار میآید. از طرفی بر همگان روشن است که خانواده نهادی ارزشمند است که صلاح و فساد جامعه با آن رابطه مستقیم دارد و در این میان نقش زن در خانواده نقش کلیدی به شمار میرود. مادر خوب میتواند فرزندان شایسته پرورش دهد و فرزندان شایسته جامعه سالم و سعادتمند را تشکیل میدهند.
در ادامه بیانیه تصریح شده است: امروز عوامل متعددی از درون و بیرون از مرزها نظام مقدس خانواده و جامعه اسلامی ما را تهدید میکند که یکی از مهمترین آنها ”پدیده شوم بدحجابی “ است. این پدیده شوم ارزشهای والای دینی را به چالش میکشد و با ایجاد و گسترش فساد، جامعه را به سوی تباهی سوق داده و توان تحصیل و ابتکار و خلاقیت را از جوانان سلب میکند. به همین دلیل بایستی همه متدینین و سازمانهای فرهنگی عزم خود را برای ترویج پوشش اسلامی و مبارزه با همه مظاهر فساد در جامعه بویژه بد حجابی بکار بندند.
در قسمت دیگر بیانیه تصریح شده است: در این راستا اساتید، طلاب و بسیجیان حوزه علمیه قدردان مردم متدین و خداجو بویژه بانوان ایران اسلامی ، مطالبات و خواستههای خود را از مسئولان اسلامی در موارد ذیل خواستارند.
1) ملت شریف، متدین و انقلابی ایران اسلامی نسبت به پدیده بدحجابی، بیتفاوت نبوده و ضمن انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، پیگیر اقدام شایسته مسئولان میباشند.
2) دولت جمهوری اسلامی ایران توجه ویژهای جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مبذول داشته و در این راستا نسبت به تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر اقدام نماید.
3) متولیان امر تعلیم و تربیت از مقطع ابتدایی تا دوران تحصیل در دانشگاه تدابیری بیاندیشند تا با طرح مطالب جذاب، فلسفه حجاب و مسئله عفاف را به فرزندان عزیر کشورمان بیاموزند.
4) مسئولان دستگاههای فرهنگی و رسانههای کشور خصوصا صدا و سیما رویکرد شایستهای در جهت فرهنگ سازی عفاف و حجاب اتخاذ نمایند و با بهرهگیری از نظر کارشناسان به گونهای عمل کنند تا مسئله حجاب جایگاه خود را بازیابد و بدحجابی امری زشت و ناپسند تلقی گردد.
5) وزارت علوم و مسئولان دانشگاهی در جهت بومی کردن پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور اقدامی شایسته انجام دهند تا مشکل دوری از خانواده را برای دانشجویان ، خصوصا دانشجویان دختر بر طرف نمایند.
6) مسئولان قضایی و نیروی انتظامی و امنیتی با برخورد قاطع و مورد انتظار ملت مسلمان ایران با مظاهر بدحجابی، از گسترش این پدیده شوم جلوگیری به عمل آورند.
7) متصدیان امور علمی فرهنگی کشور مانند دانشگاهها و حوزههای علمیه ضمن پاسخگویی به شبهات جوانان در مورد حجاب، راهکارهای علمی و عملی خود را در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف به مسئولان ارائه نمایند.
8) از علما و مراجع تقلید انتظار میرود تا حمایت خود را از درخواستهای مذکور اعلام و از مسئولان ذیربط پیگیر مطالبات امت اسلامی در برخورد مناسب با پدیده شوم بد حجابی در جامعه اسلامی شوند.
با عنوان لبیک گویان فاطمی؛
راهپیمایی بانوان قم در حمایت از حریم عفاف و حجاب برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: راهپیمایی عظیم لبیک گویان فاطمی در حمایت از حریم عفاف و حجاب در جامعه با حضور بانوان محجبه و طلاب خواهر در قم برپا شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این راهپیمایی که قبل از ظهر دوشنبه برگزار شد جمع کثیری از بانوان قمی و طلاب خواهر با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشتهها و سردادن شعارهایی در خصوص لزوم حفظ حریم حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، عدم سکوت مسئولین کشور در برابر رواج بد حجابی و لزوم برخورد جدی با عوامل ترویج بدحجابی در جامعه را خواستار شده و مسیر جامعه الزهرا(س) واقع در بلوار بوعلی شهر قم را تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) طی کردند.
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