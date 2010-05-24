راهپیمایی بانوان قم در حمایت از حریم عفاف و حجاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این راهپیمایی که قبل از ظهر دوشنبه برگزار شد جمع کثیری از بانوان قمی و طلاب خواهر با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته‌ها و سردادن شعارهایی در خصوص لزوم حفظ حریم حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، عدم سکوت مسئولین کشور در برابر رواج بد حجابی و لزوم برخورد جدی با عوامل ترویج بدحجابی در جامعه را خواستار شده و مسیر جامعه الزهرا(س) واقع در بلوار بوعلی شهر قم را تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) طی کردند.

د

ر این راهپیمایی، بانوان با سردادن شعارهایی چون: ”دولت انقلابی، اقدام انقلابی“ ، ”قوه قضایی، اقتدار اقتدار“ ، ” قوه قضایی، اقدام انقلابی“ ، ” نیروی انتظامی، اقدام انقلابی“ ، ”نیروی انتظامی، تشکرتشکر“ از مسئولین کشور خواستند تا هر چه سریعتر قانون عفاف و حجاب در جامعه اجرایی شود.



همچنین راهپیمایان با بیان شعارهایی همچون: ”منافق بد حجاب، عامل استکبار است“ ، ”حزب الله بیدار است، از بد حجاب بیزار است“ ، ”ملت ما بیدار است از بد حجاب بیزار است، ” توطئه استکبار، ترویج بد حجابی است“ ، ”ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو“ انزجار و بیزاری خود را از رواج بد‌حجابی در جامعه اعلام داشتند.



بانوان قمی در طول مسیر خود پلاکارد‌ها و دست نوشته‌هایی با این مضامین را با خود به همراه داشتند: ” وصیت شهیدان، حفظ ارزش‌ها و احکام دینی است“ ، ”پیام خون شهیدان، عفت، ایمان و پاکدامنی است“ ، ”حجاب پرده عفت و پاکدامنی زن است“.



گفتنی است بعد از طی مسیر راهپیمایی، راهپیمایان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تجمع کردند و بعد از سخنان آیت الله مقتدایی در خصوص لزوم حفظ حریم عفاف و حجاب در جامعه، قطعنامه‌ای با مضمون ذیل قرائت و مورد تأیید حاضران قرار گرفت.



در این بیانیه آمده است: رعایت پوشش اسلامی و حجاب از جمله شعائر الهی و ارزش‌های ناب انقلاب به شمار می‌آید و احیاء ارزش‌های اسلامی رسالتی خطیر و برپایه باور‌های دینی و مذهبی ما استوار است. لذا هر تلاشی در زمینه پاسداشت باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی امری پسندیده به شمار می‌آید. از طرفی بر همگان روشن است که خانواده نهادی ارزشمند است که صلاح و فساد جامعه با آن رابطه مستقیم دارد و در این میان نقش زن در خانواده نقش کلیدی به شمار می‌رود. مادر خوب می‌تواند فرزندان شایسته پرورش دهد و فرزندان شایسته جامعه سالم و سعادتمند را تشکیل می‌دهند.



در ادامه بیانیه تصریح شده است: امروز عوامل متعددی از درون و بیرون از مرزها نظام مقدس خانواده و جامعه اسلامی ما را تهدید می‌کند که یکی از مهمترین آنها ”پدیده شوم بدحجابی “ است. این پدیده شوم ارزش‌های والای دینی را به چالش می‌کشد و با ایجاد و گسترش فساد، جامعه را به سوی تباهی سوق داده و توان تحصیل و ابتکار و خلاقیت را از جوانان سلب می‌کند. به همین دلیل بایستی همه متدینین و سازمان‌های فرهنگی عزم خود را برای ترویج پوشش اسلامی و مبارزه با همه مظاهر فساد در جامعه بویژه بد حجابی بکار بندند.



در قسمت دیگر بیانیه تصریح شده است: در این راستا اساتید، طلاب و بسیجیان حوزه علمیه قدردان مردم متدین و خداجو بویژه بانوان ایران اسلامی ، مطالبات و خواسته‌های خود را از مسئولان اسلامی در موارد ذیل خواستارند.



1) ملت شریف، متدین و انقلابی ایران اسلامی نسبت به پدیده بدحجابی، بی‌تفاوت نبوده و ضمن انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، پیگیر اقدام شایسته مسئولان می‌باشند.



2) دولت جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مبذول داشته و در این راستا نسبت به تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر اقدام نماید.



3) متولیان امر تعلیم و تربیت از مقطع ابتدایی تا دوران تحصیل در دانشگاه تدابیری بیاندیشند تا با طرح مطالب جذاب، فلسفه حجاب و مسئله عفاف را به فرزندان عزیر کشورمان بیاموزند.



4) مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های کشور خصوصا صدا و سیما رویکرد شایسته‌ای در جهت فرهنگ سازی عفاف و حجاب اتخاذ نمایند و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان به گونه‌ای عمل کنند تا مسئله حجاب جایگاه خود را بازیابد و بد‌حجابی امری زشت و ناپسند تلقی گردد.



5) وزارت علوم و مسئولان دانشگاهی در جهت بومی کردن پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور اقدامی شایسته انجام دهند تا مشکل دوری از خانواده را برای دانشجویان ، خصوصا دانشجویان دختر بر طرف نمایند.



6) مسئولان قضایی و نیروی انتظامی و امنیتی با برخورد قاطع و مورد انتظار ملت مسلمان ایران با مظاهر بدحجابی‌، از گسترش این پدیده شوم جلوگیری به عمل آورند.



7) متصدیان امور علمی فرهنگی کشور مانند دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه ضمن پاسخگویی به شبهات جوانان در مورد حجاب، راهکار‌های علمی و عملی خود را در جهت گسترش فرهنگ حجاب و عفاف به مسئولان ارائه نمایند.



8) از علما و مراجع تقلید انتظار می‌رود تا حمایت خود را از درخواست‌های مذکور اعلام و از مسئولان ذیربط پیگیر مطالبات امت اسلامی در برخورد مناسب با پدیده شوم بد حجابی در جامعه اسلامی شوند.