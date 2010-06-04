خدامحوری عامل موفقیت امام خمینی (ره) بود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محمدحسن مرادی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: امام (ره) خدا محور بود و مردم را نیز شناخت و به آنها اعتماد کرد.

وی تصریح کرد: امام (ره) دارای ویژگی های متعددی بود که می توان به دشمن شناسی، ابعاد اخلاقی و احترام به خانواده و مقام زن یاد کرد.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به اینکه امام (ره) به تمام اهداف و آرمانهای بلند خود رسید بیان کرد: امام خمینی (ره) قصد داشت که شاه را بیرون کند و در این کار موفق شد و این هدف را دنبال می کرد که ابهت آمریکا را بشکند که چنین امری نیز میسر شد.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به جوانان و نوجوانان جامعه نیز بیان کرد: به جوانان و نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان توصیه می شود که وصیت نامه امام (ره) را خوانده و آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهند.

وی متذکر شد: امروز راه امام (ره) و فرهنگ ایشان توسط مقام معظم رهبری با همان روحیه و شجاعت در حال ادامه یافتن است.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به مناسبتهای ایام هفته در گذشته و مناسبتهای پیش رو با اشاره به روز زن نیز بیان کرد: در قرآن 23 آیه پیرامون احترام به پدر و مادر وجود دارد اما در سه آیه نام مادر جلو انداخته شده که این خود دلیل بر جایگاه خاص مادر است.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به روز محیط زیست نیز بیان کرد: محیط زیست باید از سوی مردم به خوبی حفظ و مراقبت شود تا گزندی بر آن وارد نشود.

وی بیان کرد: در خارج از شهرها می توان به خوبی ریخته شدن مواد غیر قابل بازیافت مانند پلاستیک را مشاهده کرد که برای محیط زیست زیان آور است از این رو جامعه باید از عرصه های زیست محیطی مراقبت کاملی داشته باشد.

پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته شیراز آیت الله موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام به سخنرانی پرداخت و با اشاره به شرایط مردم ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بیان کرد: امام (ره) به مردم عزت داد.

آیت الله محمد علی موحدی کرمانی با اشاره به اینکه باید قدر ولایت را دانست، افزود: وقتی امام(ره) آمد مردم حول ایشان جمع شدند، مردم وفادار و مومن به فرمان امام(ره) به جبهه رفتند و ایمان داشتند که اگر در جبهه کشته شوند شهید خواهند بود.

وی با اشاره به توطئه هایی که دشمنان همواره به کار می بندند، تصریح کرد: توطئه های بسیاری صورت گرفت اما نتوانستند به انقلاب ضربه بزنند.