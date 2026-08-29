ادعای ترامپ: بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان را با ونزوئلا انجام دادیم

به گزارش خبرگزاری‌ مهر به نقل از منابع خبری، دونالد ترامپ در اظهاراتی پیرامون تحولات جدید در حوزه انرژی، از نهایی شدن توافقی بزرگ میان آمریکا و ونزوئلا خبر داد و گفت که وزرای امور خارجه و جنگ این کشور موفق شده‌اند تضمین‌های لازم را جهت دسترسی به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا فراهم کنند.

وی مدعی فراهم شدن امکان دسترسی به بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت این کشور شد و تأکید کرد که این توافق بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان خواهد بود.

ترامپ با اشاره به حجم این توافق، تصریح کرد: «ما همین حالا با ونزوئلا معامله‌ای انجام داده‌ایم که بزرگترین معامله نفتی تاریخ جهان محسوب می‌شود.»

وی افزود: «این توافق تاریخی، ذخایر نفت ما را به طور قابل توجهی افزایش داده و بیش از دو برابر خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این اقدام برای شهروندان خود، ادعا کرد که این توافق در بلندمدت منجر به کاهش چشمگیر قیمت سوخت برای تمامی آمریکایی‌ها خواهد شد.

وی همچنین مدعی شد که این توافق راه را برای تقویت روابط رو به رشد میان آمریکا و ونزوئلا هموار می‌کند و این کشور را در مسیر موفقیت و شکوفایی اقتصادی قرار خواهد داد.