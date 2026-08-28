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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۲۶

انحراف پژو ۴۰۵ در محور کلاله ـ گالیکش ۴ مصدوم برجا گذاشت

انحراف پژو ۴۰۵ در محور کلاله ـ گالیکش ۴ مصدوم برجا گذاشت

گرگان- انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و برخورد آن با نیوجرسی در محور کلاله ـ گالیکش، چهار مصدوم برجا گذاشت که دو نفر از آنها توسط امدادگران هلال‌احمر به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و برخورد آن با نیوجرسی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محور کلاله به گالیکش، روبه‌روی روستای تراجیق و مرکز جامع خدمات رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی گالیکش متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: این حادثه چهار حادثه‌دیده داشت که هر چهار نفر دچار مصدومیت شدند و امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

حاجیلری گفت: پس از انجام اقدامات اولیه، دو مصدوم توسط تیم هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اظهار کرد: یک مرد ۳۸ ساله که از ناحیه سر و گردن دچار تروما شده بود و یک زن ۵۷ ساله با آسیب‌دیدگی از ناحیه صورت، توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط جاده، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

حاجیلری همچنین از رانندگان و شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث، برای درخواست کمک‌های امدادی با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6930767

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