انحراف پژو ۴۰۵ در محور کلاله ـ گالیکش ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و برخورد آن با نیوجرسی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در محور کلاله به گالیکش، روبهروی روستای تراجیق و مرکز جامع خدمات رخ داد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه سهراهی گالیکش متشکل از دو نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان ادامه داد: این حادثه چهار حادثهدیده داشت که هر چهار نفر دچار مصدومیت شدند و امدادگران پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.
حاجیلری گفت: پس از انجام اقدامات اولیه، دو مصدوم توسط تیم هلالاحمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی اظهار کرد: یک مرد ۳۸ ساله که از ناحیه سر و گردن دچار تروما شده بود و یک زن ۵۷ ساله با آسیبدیدگی از ناحیه صورت، توسط آمبولانس هلالاحمر به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله انتقال یافتند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه بیشتر به شرایط جاده، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.
حاجیلری همچنین از رانندگان و شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث، برای درخواست کمکهای امدادی با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
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