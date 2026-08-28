صعود پسران والیبال ایران به فینال/ جدال با فرانسه برای قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان امروز (جمعه ششم شهریور) با دو دیدار در دوحه قطر پیگیری شد.

تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به مصاف آرژانتین رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد تا به ششمین برد متوالی خود در این رقابت‌ها دست یابد.

شاگردان آرش صادقیانی در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۳ فاتح این میدان شدند تا برای نخستین بار به فینال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان راه یابند.

تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر ایران در پنج دیدار قبلی خود موفق به شکست الجزایر، چین تایپه (دوبازی) و پاکستان (دوبازی) شده بود و آرژانتین ششمین قربانی متوالی این تیم محسوب می‌شود تا شاگردان صادقیانی با شایستگی فینالیست شوند.

سینا حضرتی کاپیتان و قطر پاسور تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر کشورمان نیز در این دیدار با کسب ۲۳ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکنان دیدار ایران و آرژانتین را به دست آورد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان تیم ملی والیبال فرانسه با شکست برزیل به عنوان نخستین فینالیست قهرمانی جهان معرفی شد.

خروس‌های فرانسه سه بر یک و با امتیازهای (۲۳ بر ۲۵، ۱۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دادند تا فردا در فینال زیر ۱۷ سال جهان به مصاف …. بروند.

فدراسیون والیبال در تهیه استراتژی و آرمان های ۱۷ گانه خود، حضور در سکوی جهانی در رده های پایه زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال را به عنوان دهمین آرمان خود اعلام کرد و با برنامه‌ای بلند مدت از ابتدای سال گذشته پس از کسب مقام دوم رقابت های قهرمانی آسیا و تحقق آرمان نهم یعنی حفظ جایگاه اول تا سوم ایران در رده های پایه در رقابت های آسیایی، این بار با صعود به فینال رقابت ها زیر ۱۷ سال جهان برای نخستین مرتبه در تاریخ و مسجل کردن مدال نقره خود موفق شد آرمان دهم خود را یعنی حفظ جایگاه اول تا سوم تیم‌های ملی زیر ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال در مسابقات جهانی را محقق نماید.

دیدارهای رده‌بندی و نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسر زیر ۱۷ سال جهان روز شنبه هفتم شهریور پیگیری می‌شود که برنامه آنها به قرار زیر است:

ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه؛ دیدار رده بندی: برزیل – آرژانتین

ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه؛ فینال: ایران – فرانسه