به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا ضمن ابراز رضایت از عملکرد استقلال در سه هفته ابتدایی لیگ برتر گفت: خوشبختانه در سه هفته ابتدایی استقلال به پیروزی رسیده است و امیدواریم برابر فولاد هم به برتری برسیم تا با یک حال خوب به دربی برویم.

وی با بیان این که استقلال آماده برگزاری دیدار با فولاد استقلال ادامه داد: کادر فنی و بازیکنان ما برای این دیدار آماده هستند و امیدوارم فضای ورزشگاه هم به گونه ای باشد که به برگزاری یک بازی خوب کمک کند. ما نیاز به فرهنگ سازی برای هواداران داریم که بتوانیم با ارایه فوتبالی زیبا باعث رضایت مردم و علاقمندان شویم.

علی تاجرنیا که با پایگاه خبری آرناآنلاین گفتگو می کرد، در مورد دیدار هفته پنجم استقلال و پرسپولیس نیز گفت: نمی توانم بگویم که دربی هم مثل سایر دیدارهای دو تیم است. خوشبختانه حال تیم خوب است و امیدوارم با پیروزی برابر فولاد با یک حال خوب به مصاف پرسپولیس برویم.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ادامه داد: به هر حال دربی را حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون بیننده تماشا می کنند و امیدوارم نمایشی شود که مورد حمایت و تایید هواداران قرار بگیرد.

علی تاجرنیا ادامه داد: به تیمی که تشکیل داده ایم بسیار امیدوار هستیم. ما همه موانعی که بر سر راه استقلال بوده است را برطرف کرده ایم و شروع لیگ هم برای ما امیدوارکننده و مثبت بوده است. اگر شرایط به همین منوال باشد پیروزی برابر پرسپولیس دور از دسترس نیست.

تاجرنیا در مورد حمایت هایی که هلدینگ خلیج فارس از باشگاه استقلال داشته است گفت: در یک سال و نیمی که این مجموعه از باشگاه استقلال حمایت کرده است نیازهای ما را بی پاسخ نگذاشته است و اتفاقات خوبی در این مدت رخ داده است.

وی از حمایت های شریعتمداری هم تمجید کرد و گفت: نتیجه این حمایت ها در فصل گذشته صدرنشینی و قهرمانی در جام حذفی بود و امیدوارم امسال هم بتوانیم در لیگ آسیا و هم در لیگ برتر نتایج خوبی بگیریم و پاسخ محبت هواداران و هلدینگ را بدهیم.

علی تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که آیا برای استقلال دو هزار میلیارد تومان هزینه شده است گفت: بالاخره تیم هایی که مدعی هستند و در صدر جدول قرار می گیرند همین مبلغ را هزینه می کنند.