به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه الدبشه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

همچنین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری را بمباران کرده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی هم منطقه حدفاصل میان شهرک‌های حاریص و حداثا را با خمپاره هدف قرار داده و همزمان به آسمان منطقه گلوله‌های منور شلیک کرده‌اند.

منطقه اطراف دوحه کفررمان نیز با توپخانه هدف حملات ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حملاتی گسترده‌ را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.