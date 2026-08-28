تصادف آزادراه کاشان-قم یک فوتی داشت

محمد مصباحی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تصادف مرگبار در آزادراه کاشان-قم اظهار کرد: این حادثه در کیلومتر ۹ آزادراه کاشان-قم روبروی مسکن مهر اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در این حادثه خودروهای پژو پارس، پژو ۴۰۵، میتسوبیشی و کامیونت خاور با هم برخورد داشتند، ابراز کرد: در این سانحه شش نفر حادثه دیدند که دو نفر مصدوم و متاسفانه یک نفر درگذشت.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان تصریح کرد؛ در این حادثه یکی از مصدومین توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل و یک مفر هم توسط ماموران امداد و نجات این جمعیت رهاسازی شد.