حجت الاسلام شیرازی: رمز پیروزی ملت ایران وحدت و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شیرازی شامگاه جمعه در جمع اصحاب رسانه در قرارگاه شهید نائینی رشت، با اشاره به نقش وحدت و انسجام ملی در عبور ملت ایران از مقاطع حساس تاریخی اظهار کرد: آنچه ملت ایران را تاکنون به این نقطه رسانده، وحدت بوده است.

وی افزود: در دوران طاغوت، انسجام ملی موجب بیرون رفتن شاه از کشور شد و در دوران جنگ نیز وحدت ملت ایران صدام را شکست داد و حتی ابرقدرت‌های حامی او را نیز به چالش کشید.

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه در تمامی فتنه‌ها، غائله‌ها و حوادثی که علیه نظام اسلامی شکل گرفته، حضور مردم و انسجام ملی نقشه‌های دشمن را خنثی کرده است، گفت: هر جا مردم در صحنه حضور داشته و وحدت خود را حفظ کرده‌اند، دشمن نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

وحدت زیر چتر ولایت، رمز شکست نقشه‌های دشمن است

شیرازی با اشاره به تحولات اخیر و نقش وحدت مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در مقابله با دشمن، تصریح کرد: آنچه جنگ تحمیلی سوم را به نفع ملت ایران تغییر داد و دشمن را شکست داد، وحدت مردم، تبعیت از ولایت و همدلی میان مردم، مسئولان و نیروهای نظامی بود.

وی ادامه داد: دشمن از این وحدت آسیب دیده است و باید تلاش کنیم روزبه‌روز انسجام ملی را افزایش دهیم. اطمینان داشته باشید با وحدت ملت ایران، حرکت زیر چتر ولایت و اجرایی کردن تدابیر، دشمن قطعاً آسیب خواهد دید و شکست خواهد خورد.

هر سخنی که بوی تفرقه دهد، حرف دشمن است

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن اظهار کرد: باید نسبت به سخنان و پیام‌هایی که دشمن مطرح می‌کند هوشیار باشیم.

شیرازی افزود: گاهی ممکن است سخنانی از زبان برخی افراد شنیده شود که در ظاهر سخن آنان است، اما در واقع همان چیزی است که دشمن دنبال می‌کند. بنابراین هر سخنی که دشمن آن را تبلیغ می‌کند و موجب ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه می‌شود، باید کنار گذاشته شود.

وی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن با ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و نیروهای مختلف، انسجام ملی را هدف قرار دهد؛ چراکه وحدت و همدلی ملت ایران مهم‌ترین عامل شکست توطئه‌های دشمن است.

ملت ایران همچون خورشید در میدان می‌درخشد

رئیس عقیدتی سیاسی فراجا در پایان با اشاره به تداوم حضور مردم در صحنه گفت: ملت ایران همچنان مانند خورشید در میدان جنگ با استکبار می‌درخشد و دشمن از این حضور و وحدت آسیب دیده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم همه ما وحدت و انسجام ملی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم و با حفظ همدلی و حرکت در مسیر ولایت، در این میدان نیز بر دشمن پیروز شویم.