جلسه رونمایی سالنامه فلسفی عرفانی "اشراق" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور مهندس رضا سجادی سفیر ایران در روسیه ، ابوذر ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران در روسیه، حمید هادوی رییس بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه، دکتر عبدالسلام حسین اف رئیس انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه و دکتر آندره اسمیرنف معاون انستیتو فلسفه ورییس بخش فلسفه اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه پدکتر اسمیرنف به اهمیت انتشار این نشریه بین‌المللی اشاره کرد و بیان نمود که چنین نشریه‌ای در جهان کم‌نظیر است. این نشریه دارای استانداردهای علمی قرن بیست و یکم بوده که به صورت بین‌‎المللی منتشر گردیده است. سر ویراستارعلمی آن دکتر یانیس اشوتس استاد دانشگاه لتوانی است و نویسندگان مقالات آن از معروفترین اسلام‌شناسان از بیش از دوازده کشور دنیا هستند. تمامی مقالات روسی دارای خلاصه انگلیسی و تمامی مقالات انگلیسی دارای خلاصه روسی هستند.

دکتر حسین اف نیز در سخنرانی خود به اهمیت این پژوهش و تشکر از ایران به دلیل حمایت از پژوهشهای علمی اشاره کرد .

مهندس سجادی سفیر ایران در روسیه نیز با تأکید بر نیاز بشر به معنویت و تعقل، رسالت فیلسوفان را بسیار مهم شمرد.

حمید هادوی رییس بنیاد مطالعات اسلامی از به ثمر رسیدن پروژه "اشراق " که چندین سال روی آن کار شده بود ابراز خرسندی کرد و از همه همکاران این پروژه به‌ویژه یانیس اشوتس و انستیتو فلسفه تشکر کرد.

در ادامه "ابوذر ابراهیمی" رایزن فرهنگی ایران در روسیه گفت: پرداختن به فلسفه از ضروریات بشری است که باید به آن توجه شود.

وی با ابراز خرسندی از روابط ایران و روسیه در زمینه فلسفه گفت: پیوندهای فلسفی میان دو کشور در یک دهه اخیر روند توسعه داشته که در تاریخ دو کشور بی‌سابقه است.

دکتر یانیس اشوتس سرویراستار علمی "اشراق " به نحوه شکل‌گیری این مجموعه اشاره کرد. در ادامه جلسه تعدادی از اسلام‌شناسان حاضر به دیدگاههای خود در این باره پرداختند.

شماره اول سالنامه فلسفی اشراق با 40 مقاله در 592 صفحه، اردیبهشت 1389 در مسکو منتشر شد. این پروژه از برنامه‌های مشترک بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه و انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه است که با مشارکت مؤسسه حکمت و فلسفه ایران به نتیجه رسید .

شماره اول نشریه " اشراق " مشتمل بر چهل مقاله از سیزده کشور بوده که بیشترین سهم از مقالات از آن متفکران ایران و روسیه است.

شماره دوم این نشریه با موضوع " حکمت اشراق " در حال آماده‌سازی است و اوایل سال 2011 میلادی به چاپ خواهد رسید.