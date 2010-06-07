شکاف در میان سردمداران رژیم صهیونیستی/ انتقاد لیونی از جنایت علیه کاروان آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "زیپی لیونی" رهبر حزب کادیما و فراکسیون مخالف دولت در کنیست(پارلمان) رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی دولت "بنیامین نتانیاهو" را به باد انتقاد گرفت.

وی با اشاره به حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی در هفته گذشته، این اقدام را سبب تخریب وجهه این رژیم در جهان و به خطر افتادن امنیت آن در منطقه دانست.



لیونی خاطرنشان کرد که نظامیان صهیونیست می توانستند بدون حمله به این کاروان از ورود آن به آبهای غزه جلوگیری کرده و به تبع آن از تاثیرات منفی این اقدام جلوگیری کنند.

رهبر جناح مخالف دولت در پارلمان رژیم صهیونیستی در ادامه یادآور شد که دولت "بنیامین نتانیاهو" باید عواقب اقدامات اشتباه خود را درک کرده و مسئولیت آن را بپذیرد. "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به اظهارات لیونی خواستار حمایت جناح مخالف به رهبری لیونی، در موقعیت کنونی از اقدامات دولتش شد.

وی با اشاره به اینکه کاروان دیگری برای کمک رسانی به غزه در راه است، از مخالفان خود خواست که در برابر منافع رژیم صهیونیستی حس مسئولیت کرده و در این شرایط حساس در کنار دولتش قرار گیرند.

نتانیاهو با بیان اینکه این رژیم حمله ای مانند حمله به کاروان آزادی را در سالهای گذشته نیز تجربه کرده، گفت : در حمله 22 روزه به غزه و 33 روزه به لبنان نیز تل آویو تحت فشارهای شدید بین المللی قرار داشته، اما در آن زمان جناح مخالف دولت که رهبری آن به عهده خود وی بوده، درکنار دولت ایستاده است.